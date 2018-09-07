Latin Amerika’dan İzmir Limanı’na kardeş geliyor

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir’e gelen Venezuela Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes başkanlığındaki Venezuela heyeti, iki ülke limanları arasında işbirliği imkanlarını geliştirmek amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Venezuela’nın yeni hizmete giren dev konteyner limanı Port of La Guaira ile İzmir Alsancak Limanı’nın kardeş liman olması konusunda çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Venezuela Bolivar Limanları Başkanı Reinaldo Castaeda, Bolivar Limanları İdari Yönetim Genel Müdürü Maria Matilde Sosa, Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Maribel Parra Perozo, liman inşaatını gerçekleştiren Teixeira Duarte firması mühendisi Rui Cardoso, Venezuela Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakan Yardımcısı Alexis Castro Diaz’dan oluşan heyeti, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk karşıladı. Meclis Üyeleri Halil Demir ve Hakkı Deniz ile Şube Müdürü Halil Hatipoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Türk denizcilere davet

Venezuela Bolivar Limanları Başkanı Reinaldo Castaeda, iki ülke arasında son yıllarda artan politik ilişkilerin ticari boyuta taşınması için denizcilikte işbirliği yapmak gerektiğini söyledi. Venezuela’daki 7 en büyük limanın sorumluluğunun kendilerinde olduğunu vurgulayan Castaeda, başkent Caracas’a 30 kilometre mesafedeki La Guaira Konteyner Limanı’nın bölgesel bir aktarma limanı olarak planlandığını söyledi. Bu liman vasıtasıyla Türk denizcilik sektörüyle işbirliği yapmak istediklerini açıklayan Castaeda, yeni limanın Güney Amerika ve Afrika’ya açılmayı planlayan Türkiye için önemli bir fırsat olabileceğine değindi.

Liman inşaatını gerçekleştiren Portekizli Teixeira Duarte firması yetkilisi Rui Cardoso, La Guaria Limanı’nın Panama Kanalı’na yakın bir transit liman olarak tasarlandığını belirterek, teknolojik olarak donanımlı, ekonomik olarak rekabetçi bu limanı ilk defa İEF’de tanıtacaklarını açıkladı.

Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ise, Türkiye ile Venezuela’nın birlikte çok yol gidecek iki ülke olduğunu belirterek, kısa sürede iki ülkenin ticari ilişkilerinin beş katına çıktığını ancak gelinen noktayı yeterli bulmadıklarını söyledi. Bracho, “İzmir’in bu konuda önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bölgenizdeki denizcilik firmalarını ülkemize bekliyoruz” dedi.

İzmir - Caracas hattı

Ege Bölgesi ve İzmir’in denizcilik potansiyeli, bölgedeki liman yatırımları hakkında bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise Venezuela’nın başkenti Caracas ile İzmir’in coğrafi ve ticari açıdan birbirine çok benzediğini belirterek, İzmir Alsancak Limanı ile La Guaira Limanı’nın kardeş liman olmasını önerdi.

Öztürk, “Ülkemiz liman yatırımları açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Birçok uluslararası liman operatörü ülkemizde faaliyet gösteriyor. Kuzey Ege’de Türkiye’nin vizyon projesi olan Çandarlı Limanı projesi var. Aliağa bölgemizde 14 terminal ve liman hizmet veriyor. İzmir, 8 bin 500 yıldır liman kenti. İzmir Limanı, Osmanlı döneminin ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük limanıydı. Limanda 1954’ten bu yana yatırımlar sürekli devam ediyor. İzmir Limanı ile La Guaira’yı kardeş liman yapalım. Bu konuda çalışmaları başlatalım. Politik ilişkilerdeki sıcaklıkla başlayıp ticaretle devam eden Türkiye ile Venezuela arasındaki yakınlık, iki limanın eğitim, tanıtım ve yeni hat oluşturulması konularında yapacağı işbirliği sayesinde daha da ileri gidecektir” dedi.

Öztürk’ün önerisini büyük heyecanla karşılayan Büyükelçi Bracho, “İki ülkenin hukuk makamları bir an önce çalışmalara başlasın ve iki limanın kardeş olma sürecini ilerletelim. Kardeş liman anlaşmasıyla beraber Türk, Venezuela ve Portekiz firmalarının yer alacağı ortak denizcilik şirketleri de kurabiliriz. Bu yıl bitmeden bu delegasyon Türkiye’ye tekrar gelecek. Türk denizcilik yetkililerinin katılımı ile İzmir’de ve Mersin’de özel toplantılar yapmayı gündemimize şimdiden aldık. Bu toplantılar, çalışma masasından kalkarken imzaların atılacağı toplantılar olacaktır” diye konuştu.