Lezzet şöleni başlıyor

Tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış İzmir'in zengin mutfağı Konak'ta gün yüzüne çıkıyor. İzmir mutfağının çeşitliliğini göstermek ve lezzetli tatların yakından tanınmasını sağlamak amacıyla Konak'ta üç gün sürecek bir yemek festivali düzenlenecek.

Konak Belediyesinin ev sahipliğinde 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Ünü sınırları aşmış, herkes tarafından bilinen İzmir yemeklerinin yanı sıra saklı kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler festival kapsamında İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Bu yıl ilki düzenlenecek festivalde Seferad, Rum, Girit, Levanten, Osmanlı Saray, Balkan, Anadolu ve diğer yerel mutfaklardan tatların sunumu yapılırken, ünlü şefler ve alanlarında uzman kişiler tarafından atölye çalışmaları, söyleşiler, tadım etkinlikleri, yarışmalar ve dinletiler gerçekleştirilecek. Etkinlikler Alsancak Dominik Caddesi'nin yanı sıra tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan Abacıoğlu Han ve Mutfak Konak binası olmak üzere üç ayrı noktada yapılacak. İzmir'in mutfak kültürüne dair merak edilenleri, bilinmeyenleri tüm detaylarıyla anlatacak festival, konuklarına da lezzet yolculuğu yaptıracak.

"İzmir mutfağını her daim yaşatacağız"

17 Ekim'de başlayacak festival hakkında ilgili bilgi veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, amaçlarının binlerce yıllık geçmişiyle zengin bir kültürel mirasa sahip olan İzmir'in lezzetli tatlarını ve mutfak kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi. Pekdaş, “Bu toprakların geçmişine, zengin tarihine önem veren bizler, çok kültürlülük ve çeşitliliğe sahip olan İzmir Mutfağını daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu festival de buna aracılık edecek. İlkini yapıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi, İzmir'e gelecek olan herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi. Çeşitli nedenlerle unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin, bu coğrafyada yaşamış milletlerin iz bırakmış ve İzmir mutfağının temellerini oluşturan tatların festivalde yer alacağını söyleyen Başkan Pekdaş, “Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali'yle İzmir'in zengin mutfak kültürünü genç nesillere aktararak, unutulmamasını, her daim yaşamasını sağlayacağız” diye konuştu.

İki yeni mekan

Açılışı 17 Ekim'de yapılacak olan Mutfak Konak İzmir Lezzetleri Festivali'yle birlikte aynı zamanda Konak Belediyesinin Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde faaliyete geçirdiği iki yeni mekan da hizmet vermeye başlayacak. “Mutfak Konak” bünyesinde Abacıoğlu Han içinde ve 1. Beyler Caddesi'ndeki 847 sokakta bulunan mekan İzmirlilerin kullanımına sunulacağını ifade eden Başkan Pekdaş, “Açılışını yapacağımız iki yeni mekanla İzmir'in lezzetlerini ait olduğu coğrafyada, kalitesine yakışır bir biçimde var olmaya devam ettireceğiz” dedi. Festivalle ilgili detaylı bilgi isteyenler Konak Belediyesinin www.konak.bel.tr internet adresinden ve sosyal medya hesabından takip edebilir.