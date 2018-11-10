Lider Aliağaspor, Maltepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

grupta, 16 puanla lider durumda bulunan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 8. haftada kendisiyle aynı puana sahip Maltepespora konuk olacak. Zirveyi etkileyecek olan karşılaşma, 11 Kasım Pazar günü Hasan Polat Stadında saat 14.00'de başlayacak.

grupta, averaj ile Maltepespor'un önünde yer alan Aliağaspor, ligin zor deplasmanlarından biri olarak gösterilen Maltepe maçı için hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Petkim Stadı'nda, Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda sporcular açma germe ve ısınma koşuları ile idmana başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman; denge, pas ve tam sahada oynanan taktik maçla son buldu.

Oynanan taktik maçta futbolcuların son derece hırslı ve moralli oldukları gözlemlenirken, özellikle Muhammed Sak ve Quesı Jonathan Weston'un attığı birbirinden şık goller teknik heyetin yüzünü güldürdü. Taktik maç esnasında oyuna sık sık müdahalelerde bulunan Polat Çetin, çok zor bir deplasmana gideceklerini, oyun disiplininden asla kopmamaları konusunda futbolcuları uyardı.

Çok önemli bir deplasmana gideceklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Üçüncü lig yolunda çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Tüm hazırlıklarımız galibiyet üzerine yapıyoruz. Rakibimizin güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Rakibin artı ve eksi yönlerini iyi analiz ettik. Son haftalardaki güzel oyunumuzu sahaya yansıtarak İstanbul deplasmanında üç puan ile döneceğiz" dedi.