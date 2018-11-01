Lider Aliağaspor seri peşinde

TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmanından aldığı 6-1'lik farklı galibiyet ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin zirvesine oturan Aliağaspor FK, yedinci haftada İstanbul temsilcisi Sultangazispor'u sahasında konuk edecek. 4 Kasım 2018 Pazar günü Petkim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Zirvedeki yerini korumak isteyen İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, evinde oynayacağı Sultangazispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarını Petkim Stadı'nda Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı siyahlılar, günü tek idmanla tamamladı. Isınma ve hafif tempolu koşu ile başlayan idman, denge ve çabukluk çalışması ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise yarım sahada yapılan pas çalışması ve taktik maç kıran kırana geçti.

Sultangazispor maçı öncesinde takımda sakat oyuncu bulunmadığın öğrenilirken, iki maçlık kart cezasını tamamlayan Trinidad ve Tobagolu santrafor Quesı Jonathan Weston'un takımdaki yerini alacağı kaydedildi. Ligde oynadığı altı karşılaşmada 13 puan toplayan Aliağaspor FK bu puanla ligin zirvesinde yer alırken, bir maç eksiği bulunan Sultangazispor 10 puanla altıncı sırada bulunuyor.

3. lig yolunda TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmanından önemli bir galibiyet ile döndüklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Takım olarak bu maçı geride bıraktık. Bu hafta sonu oynayacağımız Sultangazispor maçına odaklandık. Sultangazi, bu grubun önemli takımlarından bir tanesi. Fizik gücü yüksek bir takım. Bizde çok iyi bir takımız. Alacağımız seri galibiyetler ile zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz. Tüm Aliağa halkını tribünlere davet ediyorum" dedi.