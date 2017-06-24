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24 Haziran 2017 11:32

Lider gibi düşünebilmenin 5 yolu var

Kişisel Gelişim Uzmanı Erkut Ergenç, lider bireyler gibi düşünebilmenin 5 yolu olduğunu ifade ederek, "Kim, neden, ne zaman diye düşünmek yerine bu yarışı nasıl diğerlerinin önünde bitirebilirim diye düşünmelisiniz.

Lider gibi düşünebilmenin 5 yolu var

24 Haziran 2017 11:32

Etkili liderlik için bireyin motivasyona, tutkuya ve olaylara farklı perspektiften yaklaşma yeteneğine sahip olması gerekli" dedi.


Günümüzde teknoloji ve bilgi yoğunluğu ile birlikte modası geçmiş yöntemlerle başarılı bir lider olabilme imkanının olmadığını belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Erkut Ergenç, bireylerin, iş hayatında önemli değerler yaratmak için etkileyici kelimelerden, uzun ve süslü sunumlardan çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi. Ergenç, “Kim, neden, ne zaman diye düşünmek yerine bu yarışı nasıl diğerlerinin önünde bitirebilirim diye düşünmelisiniz. Etkili liderlik için bireyin motivasyona, tutkuya ve olaylara farklı perspektiften yaklaşma yeteneğine sahip olması gerekli” dedi.



"’Nasıl?’ sorusu üzerine yoğunlaşırlar"


Lider zihniyetine sahip olabilmek için sizi başarıya götürecek, size ve projelerinize faydalı, yapılması gerekli olan şeylerden emin olmalısınız diyen Ergenç, liderler gibi düşünebilmenin 5 yolunu anlattı. “Soru sormak doğru sonuçlar elde etmek ve farklı bakış açılarını öğrenmek için önemlidir” diyen Ergenç, “Tüm başarılı liderler gibi sizin de yaptığınız her şey, tüm proje ve görevleriniz için bir sebebinizin olması gereklidir. Lider kişi amaçlarına ulaşmak için ödüllere odaklıdır ve bununla birlikte hedeflerine emin adımlarla yürür. Önce başarıyı zihinlerinde canlandırır, sonra adım adım gerçekleştirir. Eğer siz de mükemmeli arıyorsanız, durup ne bulmayı hedeflediğinizi, sizin için ne ifade ettiğini düşünmelisiniz. Mükemmeliyetçi olmak ise uyumsuz bir davranış ve kusursuzluğu arama durumudur. Pek çok kişi bunun kişileri başarı için cesaretlendirdiği ve bireylerin hedeflerini gerçekleştirmesinde etkili olduğunu düşünmekte. Önde gelen kişiler ise bunun diğer isteklerle karıştırıldığını aslında sözü edilen kavramın ‘başarı odaklı olma’ olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda yaptığınız tüm işlerin kusursuz olmasını istemeniz ve en ufak bir hatada kendinize yeterince iyi olmadığınızı düşünerek yüklenmeniz bir yandan planlı olabilmeniz için size fırsat verirken aynı zamanda tehlikeli durumlara neden olabilir. Gerçek bir lider amaçlarının ve gerçekleştirmek istediklerinin daima farkında olan kişidir fakat en önemli kısımda ise hedeflerinde başarıya nasıl ulaşacağı sorusunun yer aldığını bilir. Liderler zamanlarının yüzde 20’sini neden sorusu üzerine düşünerek geçirirken yüzde 80 veya daha fazla ise ’Nasıl?’ sorusu üzerine yoğunlaşırlar. Başarılı liderler, yalnızca fikir insanları değil aynı zamanda düşüncelerini ve fikirlerini gerçekleştirmek için çözüm yolları üreten kişilerdir" şeklinde konuştu.



"Akıllıca yöntemler uygulamanız işinizi kolaylaştıracaktır"


İşinizde veya görevinizde başarılı olmak için karmaşık yollar aranmaması gerektiğini anlatan Ergenç, şöyle devam etti:


"Basit ve akıllıca yöntemler uygulamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Liderler bazı standartları ve kuralları karmaşıklıktan kurtararak daha basit ve gerçeğe yakın duruma getirebilme becerisine sahiptirler ve bu beceriyi en iyi şekilde kullanabilirler. Başarılı bir lider bir kişinin diğerlerinden daha bilgili ve üstün olduğunu göz önünde bulundurup o kişiye daha fazla görev vermez aksine böyle kişilerin tüm ekibe faydası olacağını düşünüp, buna uygun davranışlar sergiler. Takım çalışmasına inanır, işbirlikçi düşünceye katılımın geri dönüş almasını sağlayacağı, kendilerinin gözden kaçırmış olabileceği kusurları bulmak ve fikirlerini yayıp diğerlerinin gelişimi için kullanmak için bir fırsat olarak görür."




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