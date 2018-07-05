Liderlerin gizli sırları

Ergenç, kimsenin liderlik ile ilgili edindiği bilgileri bir başkası ile paylaşmadığını, bu önemli sırlara sadece kendilerinin vakıf olmak istediğini söyledi.

Bir liderin olmazsa olmaz özelliği olarak buz dağı stratejisini gösteren Ergenç, bu önemli stratejinin liderliğin temeli olduğunun altını çizdi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Görünen kısmınız, görünmeyen kısmınızdan çok daha az olsun. Ben liderlerin hepsine bunu önemle vurguluyorum. Buz dağı gibi olun, her şeyinizi göstermeyin ve biraz gizemli kalın. Az konuşun, çok dinleyin. Yetenekli insanlar genelde çok konuşmaya eğilimlidir. Fakat bunu engellemeli, az konuşup, çok dinleyip veri toplamalıdırlar. Veri vermemek de yine önemli bir stratejidir."

"Sakinlik ve sessizlik büyük çekim sağlar"

Başarılı insanların çok fazla konuşmadıklarını vurgulayan Ergenç, "Çok konuşmak normalde de pek iyi değildir, hele ki lider olmak isteyenler ya da liderler için hiç iyi değildir. Liderler iyi birer hatiptir, yüzde 90 dinlerler, kalan yüzde 10’luk zaman diliminde öyle bir konuşurlar ki herkes hayran kalır. Siz de televizyonlarda ve gazetelerde sadece yüzde 10’luk kısmı görürsünüz. İşte onlar sadece yüzde 10 ile gündem oluşturur ya da gündeme son verirler. Liderler yorum yapmaz, istihbaratı alır, verileri toplar, analiz eder ve teşhis koyar. Ardından da yeteri kadar yani karşısındakinin ihtiyacı kadar konuşur. Yaptığı konuşma ile de karşısındakini doyurmaz, muhakkak bir miktar açlık hissi bırakır" dedi.

"Derinliklerinizin çözülmesine izin vermeyin"

Gerçek liderlerin derinliklerinin çözülmesine asla izin vermediklerini kaydeden Ergenç, "Merak edilirler, merak edildikçe daha çok konuşulurlar ve bir müddet sonra saygıyı toplarlar. Çünkü görünmeyen, bilinmeyen korkutur. Görünmeyen her şeye sebep olabilir. Bu yüzden de ona saygı duyulur" diye konuştu. "Yarım bütünden büyüktür" diyen Liderlik Okulu Kurucusu ve Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç’in liderlere dair gizemli açıklamalarda bulunduğu videolarına Youtube’da Erkut Ergenç isimli kanalından ulaşabiliyor.