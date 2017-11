Liderlik mücadelesinde gol çıkmadı

Çeşme Belediyespor, aldığı sonuçla puanını 19’a yükseltirken, aynı puana sahip İzmirspor ve Gaziemir Gençlik’in ardından averaj farkı ile lig sıralamasında üçüncü oldu.

Süper Amatör Lig’de Beyaz Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, kendi sahasında İzmirspor’u ağırladı. Karşılaşma başlamadan önce bir buket çiçekle sahaya giren Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, konuk takım tribününe giderek, İzmirspor Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan’a çiçeği vererek, dostluk gösterisinde bulundu. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Gün’ün jestine teşekkür eden Gürkan, dostça bir karşılaşma olması dileğinde bulundu.

Grup liderliği mücadelesi veren Çeşme Belediyespor ve İzmirspor karşılaşması, her iki takımın da beklenen futbolu sergileyememesi ve buldukları pozisyonları değerlendirememesi sonucunda 0-0 berabere sonuçlandı. Maç boyunca İzmirspor taraftarının takımlarına yoğun tezahürat yapmasına karşın, Çeşme Belediyespor taraftarının sessiz kalması dikkatleri çekti.

"Kendi sahamızda deplasman takımı gibi oynadık"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, vasat bir futbol sergilendiğini belirterek, "Beklentimin dışında bir maç oldu. Perşembe günü antrenmanını izlediğim takım ile bugün izlediğim takım arasında çok fark var. Kazanma azminden uzak bir takım. Kendi sahanda rakibini bu kadar üzerine kabul edersen olmaz. Beraberliği kurtardık. İzmirspor, birçok pozisyonunu değerlendiremeyerek goller kaçırdı. Çok az pozisyona girebildik. Sonuç ne olursa olsun, üzüntüm ortaya konan futbola. Şu oyunla bizim için bir puan kar. Yenilmemek kar. Başka bir şey diyemiyorum. Takımın Perşembe günü oynadığı antrenman maçını çıkaramamasının nedenini çözemiyorum. Kendi sahamızda deplasman takımı gibi oynadık. Bu sezon gerçekten iyi takım kurduk. Bu iyi takım böyle oynamamalı. Bir aksaklık var. Aksaklığı bulup düzelteceğiz" diye konuştu.

"Ligi birinci bitireceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın"

Çeşme Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Malik Gençalp de maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, İzmirspor’un daha iyi oynadığını belirterek, "Maçın belirli bölümlerinde, maçı koparabilirdik. Gollük pozisyonlarımız oldu. Ama genel olarak onlar daha derli toplu oynadılar. Tabi ki, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Ama İzmirspor, oyunu arkada tutup, kontrataklarla ileriye çıkmaya çalıştı. Nitekim, bir iki pozisyonda başarılı oldu. Ama şunu söyleyeyim; on kişi kalan takımı bile bu kadar mücadele ediyorsa, onların hepsinin alnından öpüyorum. Şu bir gerçek ki; biz, İzmirspor ile berabere kaldık. Çok önemli değil bizim için. Ben hiçbir zaman beraberliğin arkasına sığınmam. Lig, uzun bir maraton. Oynadığımız takım, Türkiye’nin köklü takımlarından birisi. Benim eski takımım. Formasını giydim. Kaptanlığını yaptım. Şampiyonluk yaşadım. Ama şimdi, Çeşme Belediyespor’un başındayım. Şimdi bütün düşüncem; Çeşme Belediyespor’un daha iyi yerlere gelmesi. Derbi maçlarda, favori gösterilen takımlar, maalesef daha kötü oynuyorlar. Bizi herkes favori gösteriyordu. Yine de favoriyiz. Ligi birinci bitireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada, İzmirspor’un taraftarı, bizim misafirimizdi. Geldiler, takımlarını centilmence desteklediler. Bzim gönlümüzden geçen, her maçta, her taraftarın böyle dostane bir şekilde ağırlanmaları ve gönderilmeleri" şeklinde konuştu.

Öte yandan Alaçatıspor da kendi sahasında ağırladığı Bayındırspor karşısında 2-1 yenilerek, 13 puanla lig sıralamasında sekizinci sıraya düştü.

3 Aralık Pazar günü oynanacak onuncu hafta maçlarında, Çeşme Belediyespor deplasmanda Şirinyerspor ile, Alaçatıspor ise deplasmanda Güraltayspor ile karşılaşacak.