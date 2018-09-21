Lidyalılar döneminde basılan para, operasyonla ele geçirildi

İzmir'de iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, Lidyalılar dönemine ait nadir para örneklerinden 2 bin 600 yıllık sikkenin de aralarında bulunduğu 269 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adana'dan gelen iki şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri İzmir'in Selçuk ilçesinde satmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Y.A. (27) ve C.Y (32) isimli şahıslar gözaltına alınırken, aramada üzerlerinde Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait figürler bulunan gümüş ve bronz 224 sikke, dört bronz ok ucu, beş bronz yüzük, dört ağırlık, bir figürlü taş parçası, bir siyah renkli taştan kesici alet, iki figürlü metal obje ve sekiz farklı ebatlarda takı olmak üzere 249 parça tarihi eser ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca Bornova ilçesinde düzenledikleri bir başka operasyonda da Aydın'ın Kuşadası ilçesinden İzmir'e tarihi eser getirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan H.K. (44) ile A.G'nin (37) üstünde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait farklı ebatlarda camdan yapılmış iki göz yaşı şişesi, farklı ebatlarda beş cam şişe, bir hayvan tasvirli bronz figür, 10 metalden yapılmış takı parçası, üzerinde farklı figürler bulunan iki altın sikke olmak üzere 20 parça tarihi eser ele geçirildi.

Nadir bulunan sikkeler ele geçirildi

Ele geçirilen sikkelerden birinin Lidyalıların ilk basılan para örneklerinden ve 2 bin 600 yıllık, diğer altın sikkenin ise yine nadir olarak bulunan Roma dönemine ait bin 700 yıllık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorguları için emniyete götürülürken ele geçirilen tarihi eserlerin İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edileceği belirtildi.