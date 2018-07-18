Limonatalar belediyeden, başvuru vatandaştan

İmar barışıyla ilgili yönetmeliğin çıkmasının ardından Menderes Belediyesi tarafından belediye bünyesinde hizmete giren Barış Masası’nda her gün yüzlerce vatandaşın başvurusu alınıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara belediye tarafından limonata ikramı yapılıyor. Vatandaşlar limonatalarını yudumlarken, imar barışı başvuruları da belediye çalışanları tarafından tamamlanıyor.

Dört kişilik personel tarafından vatandaşlarla birebir iletişimin kurulduğu hizmet kapsamında vatandaşlara imar barışı hakkında bilgilendirmenin yanı sıra hazırlanacak evraklar konusunda yardımcı olunuyor ve e-devletten başvurular gerçekleştiriliyor.

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Aklında soru işareti olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve süreçle ilgili başvurularını hızlandırmak adına devreye soktuğumuz İmar Barışı hizmetine vatandaşlarımız ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. Hizmetimizden sadece Menderesliler değil farklı ilçelerden hatta farklı illerden gelen vatandaşlarımız da yararlanıyor. Her gün yüzlerce vatandaşımızı kurduğumuz Barış Masası’nda ağırlıyoruz. Sıcağa rağmen gelip imar barışından yararlanan vatandaşlarımız için limonata ikramlarımıza da başladık. Onlar limonatalarını afiyetle yudumlarken arkadaşlarımız da imar barışı başvurularını gerçekleştiriyor. İmar barışında yararlanmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımızı limonatamızı içmeye davet ediyorum. Onlar limonatalarını içerken biz de başvurularını yaparak bu haktan yararlanmalarını sağlayalım” dedi.