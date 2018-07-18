Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 11:05

Limonatalar belediyeden, başvuru vatandaştan

İzmir’in Menderes ilçesinde, imar barışıyla ilgili belediye bünyesinde kurulan Barış Masası’na başvuru yapan vatandaşlara limonata ikram ediliyor.

Limonatalar belediyeden, başvuru vatandaştan

18 Temmuz 2018 11:05


İmar barışıyla ilgili yönetmeliğin çıkmasının ardından Menderes Belediyesi tarafından belediye bünyesinde hizmete giren Barış Masası’nda her gün yüzlerce vatandaşın başvurusu alınıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara belediye tarafından limonata ikramı yapılıyor. Vatandaşlar limonatalarını yudumlarken, imar barışı başvuruları da belediye çalışanları tarafından tamamlanıyor.


Dört kişilik personel tarafından vatandaşlarla birebir iletişimin kurulduğu hizmet kapsamında vatandaşlara imar barışı hakkında bilgilendirmenin yanı sıra hazırlanacak evraklar konusunda yardımcı olunuyor ve e-devletten başvurular gerçekleştiriliyor.


Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Aklında soru işareti olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve süreçle ilgili başvurularını hızlandırmak adına devreye soktuğumuz İmar Barışı hizmetine vatandaşlarımız ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. Hizmetimizden sadece Menderesliler değil farklı ilçelerden hatta farklı illerden gelen vatandaşlarımız da yararlanıyor. Her gün yüzlerce vatandaşımızı kurduğumuz Barış Masası’nda ağırlıyoruz. Sıcağa rağmen gelip imar barışından yararlanan vatandaşlarımız için limonata ikramlarımıza da başladık. Onlar limonatalarını afiyetle yudumlarken arkadaşlarımız da imar barışı başvurularını gerçekleştiriyor. İmar barışında yararlanmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımızı limonatamızı içmeye davet ediyorum. Onlar limonatalarını içerken biz de başvurularını yaparak bu haktan yararlanmalarını sağlayalım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç