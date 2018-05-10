Lions Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Alkışel’e onur töreni

Yıl Geçmiş Dönem Başkanı Kadir Alkışel adına yaptığı ve katkı sağladığı hizmetler adına onurlandırma töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Lions Kulupleri Birliği MD 118 Konfederasyon Başkan Yardımcısı ve Seçilmiş Konfederasyon Başkanı Nasuhi Öndersev’in yönettiği törende, Karşıyaka Yalı Lions Kulübü’nün İzmir ve bölge insanına geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri anlatıldı. Bir otelde gerçekleşen ve lions Kulübü yöneticileri ile üyelerinin katıldığı törende, kulübün geçmiş dönem başkanlığını yürüten İşadamı A. Kadir Alkışel’in başkanlığında yürütülen çalışmalar, ayakta alkışlandı. Karşıyaka Yalı Lions Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı Hakan Akyıldız, başarılı çalışmaları nedeniyle Alkışel’e teşekkür ederken, SKY TV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yapımcı Dr. Kemal Kamburoğlu da Alkışel döneminde yapılan hizmetlerin kente önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"Faydalı hizmetler sundu"

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kazançoğlu ise “Kadir Bey, adam gibi adamdır. Türk insanına, kentimize ve ülkemize faydalı hizmetler sunmuştur” dedi. LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi ise “Kadir Bey benim ve derneğim için çok önemli bir şahsiyettir. Altın gibi bir kalbi var, gönlü de çok zengindir” dedi.