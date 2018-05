Lise öğrencilerinden halk müziği ziyafeti

Yarışmaya katılan 136 öğrenciden 10’u finale katılmaya hak kazandı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan final programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından video sunumu ile başladı. Finale kalan öğrencilerin kıyasıya rekabet ettiği gecede izleyenler, Türk Halk Müziğinin en güzel eserlerini dinleme fırsatı buldular.

Aralarında halk müziği ustaları Hüseyin Turan ve Zeynel Demir gibi ünlü isimlerin bulunduğu jüri üyeleri, dereceye girecek öğrencileri seçmekte hayli zorlandı. Kız ve erkek öğrencilerin iki ayrı kategoride değerlendirildiği yarışmada, kız öğrenciler kategorisinde birinciliği Bornova Özel İzmir Anadolu Lisesi öğrencisi Nilüfer Sena Sarıaslan, ikinciliği Gaziemir Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesinden Sinem Kurt, üçüncülüğü ise Konak Namık Kemal Anadolu Lisesinden Melisa Durtaş kazandı.

Erkek öğrenciler kategorisinde birinciliği Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesinden Durmuşcan Sulu, ikinciliği Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Evren Özekinci, üçüncülüğü ise Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesinden Onurcan Gümüş kazandı.

Her toplum, kendi sanatında kendine dair izler bırakır

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı Ege Üniversitesi’ne teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Biz çocuklarımızın yalnızca akademik başarılarına odaklanmıyoruz. Onların, sosyal, sportif ve sanatsal anlamda çok yönlü gelişimleri bizim için esastır. Bu yıl uyguladığımız pek çok projeyle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekledik. Her konuda dünyadaki akranları ile rekabet edebilecek yeterlilikte ve donanımda öğrenciler yetiştirmek için onları ilgi ve istidatları doğrultusunda yönlendiriyor ve cesaretlendiriyoruz. Her toplum, kendi sanatında kendine dair izler bırakır. Her uygarlığın sanatı aslında o uygarlığın ayak izleridir. Ülkemizin aydınlık yarını evlatlarımız, bu izleri tanıyarak bu eşsiz hazinenin kıymetini bilerek yetişmelidir.” dedi.

Programda emeği geçen başta jüri üyeleri olmak üzere orkestraya, öğrencilere ve okul idarecilerine ayrı ayrı teşekkür eden Yahşi, “Geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devamını diliyorum.” dedi.

Hüseyin Turan’ın söylediği türkülerle ve zeybek gösterisi ile renkli anlara sahne olan programda, izleyenler de keyifli dakikalar geçirdi.