Öğrencilerin derste işledikleri konuları daha eğlenceli hale getirmek ve akılda kalıcılığı artırmak üzere gezip-görerek öğrenme metodunu kullanmak için hayata geçirilen proje ile mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra çocuklara sanat tutkusu da aşılandı.

Proje öğrencilerinin yanında okuldaki diğer öğrencilerin de bilgilenmesini sağlamak, özellikle maddi imkanı kısıtlı olan ve okuldan dışarı bile çıkamayan öğrencilere minyatür bir sanat sokağı ortamı oluşturmak amacıyla kurgulanan proje kapsamında, 12. sınıf öğrencileri derste yıl boyunca tanıdıkları sanatçılar arasında İzmirli olanları seçerek işe başladılar. 15 öğrencinin görev aldığı proje ile Necati Cumalı’nın Urla’daki müzesine gidildi, Feyza Hepçilingirler ile iletişim kurularak kitap fuarında ziyaret edildi ve İzmirli sanatçılarla ilgili bilgi toplandı. Yakın zamanda kaybettiğimiz Muzaffer İzgü de proje kapsamındaki isimlerden biriydi. Elde edilen bilgi ve başta sanatçıların kişisel eşyaları olmak üzere toplanan materyallerle de okul bahçesinde sanat sokağı oluşturuldu. Sanatçıların çalışma odalarının bulunduğu ve orijinaline yakın düzenlenen iki metrelik evleri yapıldı. Bu sayede evi ziyaret eden öğrenciler, sanatçıların çalışma masasından eserlerine kadar her şeyi görme olanağı yakaladı. Ayrıca cansız mankenler ve yüz maskeleri konularak sanatçılar içeride oturuyormuş havası kurgulandı. Etkinlik kapsamında sokakta sadece sanatçı evleri ziyaret edilmedi; gitar dinletisi, taş boyama, tuval üzerine resim çizme gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Proje kapsamında İzmir’in tüm müzelerini dolaşma görevi verilen öğrencilerin müzelerde çektikleri fotoğraflar da sokakta sergilendi. Tam anlamıyla bir sanat alanına dönüşen sokakta öğrenciler, hem çalışırken eğlendiler hem de unutamayacakları bilgiler elde ettiler.