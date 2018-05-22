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22 Mayıs 2018 11:59

Liseli genç, trenin çarpmasıyla can verdi

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Semt Garajı tren istasyonunda demir korkuluklardan atladığı iddia edilen genç, İzmir-Tire treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Liseli genç, trenin çarpmasıyla can verdi

22 Mayıs 2018 11:59


Olay, bu sabah saatlerinde İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Semt Garajı tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel İzmir Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berkay Çiftçi’nin (19), istasyonun yanında bulunan demir korkuluklardan atlayarak tren hattını hattına geçtiği iddia edildi. Bu sırada sefer halinde bulunan İzmir-Tire treni, gence çarptı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, acı haberi duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda lise öğrencisi de geldi.




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