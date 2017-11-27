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27 Kasım 2017 11:08

Liseli müzik grupları Karşıyaka’da yarışacak

Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, dördüncü kez Liselerarası Müzik Yarışması düzenleyeceğini açıklayarak, İzmir’deki tüm liselere açık olan yarışma için başvurular kabul edilmeye başlandığı duyuruldu.

Liseli müzik grupları Karşıyaka’da yarışacak

27 Kasım 2017 11:08


Karşıyaka Belediyesi, lise çağındaki gençleri kültür-sanat faaliyetlerine teşvik etmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği Liselerarası Müzik Yarışmasını geleneksel hale getirdi. 4’üncüsü düzenlenen yarışma için başvuru süreci 27 Kasım itibariyle başladı. İzmir’deki tüm liselere açık olan organizasyona katılmak isteyen müzik gruplarının, 9 Şubat 2018 tarihine kadar Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceği açıklanırken, yarışmanın elemelerinin ise 15, 16 ve 17 Şubat’ta gerçekleşeceği belirtildi. En iyi 10 grubun 24 Şubat’ta, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak final gecesinde dereceye girmek için sahneye çıkacağı öğrenilirken, jüri tarafından birinci seçilecek grup 8 bin TL, ikinci 5 bin TL ve üçüncü de 3 bin TL para ödülünün sahibi olacak. ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülecek gruba ise bin TL ödül verileceği ifade edilirken, yarışmaya ilişkin 399 40 86 - 88 - 92 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabileceği aktarıldı.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, gençlere çağrı yaparak şöyle konuştu:


"Gelişim çağındaki evlatlarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını, bu sayede olumsuz alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Liselerarası Müzik Yarışması ile sahneyi gençlerimize bırakıyor, yeteneklerini sergileme imkanı sunuyoruz. 3 yıldır yoğun katılımla gerçekleşen yarışmamızın yine büyük heyecan oluşturacağını inanıyorum."




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