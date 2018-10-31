Liselilere enerji verimliliği eğitimi

Öğretim Üyesi Emrah Bıyık'ın yürütücülüğünü yaptığı “Şebekeye bağlı enerji verimli binalar” Avrupa Birliği projesi kapsamında, lise öğrencilerine yönelik “Enerji verimliliği ve Arduino ile kodlama uygulamaları” kursu düzenlendi.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie programı tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Öğretim Üyesi Emrah Bıyık'ın yaptığı “Şebekeye bağlı enerji verimli binalar” projesi kapsamında, lise öğrencileri için enerji verimliliği ve Ardunio ile kodlama eğitimi düzenlendi. Bornova'daki 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 15 öğrencinin katıldığı kursta; öğrencilere, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Dr. Emrah Bıyık ve Araştırma Görevlisi Mustafa Araz ile mezunlardan Oğuz Başoğlu, Birce Ongun ve Ayşegül Kahraman tarafından “enerji ve verimlilik kavramları, yenilenebilir enerji sistemleri, binalarda enerji verimliliği ve Arduino ile binalarda enerji sistemleri izleme ve kontrol” konularında uygulamalı eğitimler verildi.

“Enerjinin yüzde 40'ını binalar kullanıyor”

Zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz binaların, enerji tüketiminde oldukça yüksek paya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Emrah Bıyık, “Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, dünya ortalamasında enerjinin yaklaşık yüzde 40'ı binalar tarafından kullanılıyor. Bu nedenle, binalarda enerjiyi verimli kullanmak, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke için oldukça büyük önem arz ediyor. Konut ve ofislerde kullandığımız elektrik enerjisinde yüzde 30'a yakın bir tasarruf potansiyelimiz mevcut. Projemizde, binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri için yeni kontrol yaklaşımları geliştirerek hem binaların enerji verimli kullanımını hem de elektrik şebekesindeki yükü azaltarak ekonomik ve çevresel katkı sağlamayı amaçladık. Bu amaçlarımızı öğrencilere aktarmak ve enerji verimliliğini Ardunio ile kodlayarak kendi ürettikleri sistemler üzerinde uygulamalı olarak göstermek istedik” dedi.

Tasarruf için temiz enerji

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın enerji verimliliği sunumu ile başlayan kursta, en ucuz enerjinin kullanılmayan enerji olduğuna vurgusu yapıldı. Hepbaşlı, enerji verimliliğinin, bunu sağlamakta en etkili yöntem olduğunu belirtti. Öğrenciler daha sonra, termal kamera, infrared termometre, ultrasonik debimetre gibi gelişmiş ölçüm aletlerini kullanarak binalardaki enerji kaçakları, yalıtım özellikleri, elektrik ve klima tesisat hataları gibi enerji verimliliğini doğrudan etkileyen faktörleri inceleme fırsatı buldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten fotovoltaik enerji sistemleri hakkında bilgi alan öğrenciler, sonrasında Yaşar Üniversitesinde kurulu olan binaya entegre fotovoltaik sistemini inceleyerek çeşitli deneyler de yaptı.

Kodlama bilgisi de öğretildi

Kursun ikinci gününde ise öğrenciler, günümüzde okul müfredatlarına girmeye başlayan yazılım ve kartlardan oluşan Ardunio mikrodenetleyiciyi kullanarak enerji verimliliği uygulamaları geliştirdi. Dr. Emrah Bıyık, “Arduino kullanarak kodlama bilgisi, algoritmik düşünme ve takım çalışması gibi çağımızın öğrencilerinde bulunması gereken önemli becerileri kazandırmayı amaçladığımız kursta, öğrencilerin grup çalışması yaparak Arduino'nun binalarda enerji verimliliği ile uygulamalarını yapmalarını istedik. Sıcaklık sensoru ile ölçüm alma, ölçülen değeri ekranda görüntüleme, fan kontrol etme gibi uygulamalar geliştiren öğrenciler, kurstan birer enerji verimliliği gönüllüleri olarak ayrıldı” diye konuştu.