Lokmalar Ballıkuyu’da paylaşıldı

İftar yemeğine Ballıkuyu, Akarcalı ve Yeşildere mahallelerinden vatandaşlar katıldı.

Okul bahçesine kurulan masalarda buluşan yüzlerce kişi aynı anda oruç açtı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak İlçe Kadın Kolları üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

İftar sonrası hemşehrilerine seslenen Başkan Pekdaş, Yeşildere’nin dünyanın en önemli halk ozanlarından Homeros’un yaşadığı yer olduğunu belirterek, “Dünyanın ilk edebiyat eseri olarak kabul edilen İlyada ve Odysseia destanının yazarı Homeros kör bir halk ozanıydı ve binlerce yıl önce Yeşildere’de yaşamıştı. Dolayısıyla dünya edebiyatının çıktığı yerdeyiz. Homeros İzmir için diyor ki; ‘Gök kubbenin altındaki en güzel yer’. İzmir’in en eski, en köklü, en güzel mahallelerindeyiz bu gece. Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere. Hepsi de içinde suyu, bereketi barındıran isme sahip” dedi.

Bulundukları yerden İzmir iç körfezinin göründüğünü dile getiren Pekdaş, zengin geçmişe sahip olan bölgenin yeniden ayağa kalması gerektiğine de değindi. Başkan Pekdaş, bunun için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

“Yeni bina bölgeye değer katacak”

Konuşmasında Yeşildere’nin diğer yakasında yeni belediye hizmet binasını yapacaklarını kaydeden Pekdaş, Yenişehir’deki kapalı pazaryerinin yerine yapılacak bina için alanda bulunan benzin istasyonunun da yıkılma kararının çıktığını söyledi. Pekdaş, “Benzin istasyonu için tahliye davası açmıştık. Dava sürerken de boş durmadık ve hizmet binamızın projesini bir ulusal yarışmayla tespit ettik. Projemiz çizildi, ruhsata da bağlandı. Bu arada benzin istasyonu için tahliye kararı çıktı. 6-7 ay içinde kazmayı vuracağız. Ballıkıyu, Akarcalı ve Yeşildere mahallelerimize komşu geleceğiz. Böylece bu bölgelerin yeniden kalkınmasını el birliği ile sağlayacağız. Ramazanın da böyle hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İftar programı, sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi’nin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek.