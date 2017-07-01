Londra’da İzmir rüzgarı

Dünya Bankası yetkilileriyle toplantı da yapan Kocaoğlu, günün sonunda Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile buluştu. IFC Avrupa ve Asya Direktörü Telma, “Harikülade bir öykü yazan İzmir’i kolaylıkla dünyanın önemli büyük şehirlerine örnek gösterebiliriz” dedi.

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ünlü İngiliz dergisi The Economist’in birlikte düzenlediği Bağımsız Kentler Konferansı (Cities Unbound) Londra’da gerçekleştirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından peş peşe en yüksek rating notlarını almayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, konferansın onur konuğuydu. The Crystal Kongre Merkezinde düzenlenen ve dünyanın farklı coğrafyalarından yerel yöneticiler ile uluslararası pek çok şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biriyken, bugün dünyanın önemli rating kuruluşlarından en yüksek notları almayı başarmış bir belediye haline geldiniz. Bu başarının formülü nedir?" sorusuna çok kısa ve net yanıt vererek, "Çok çalıştık, tasarruf ettik, finans dengemizi iyi kurduk ve hayali projeler yerine ayakları yere basan, kentin gerçek ihtiyaçlarına yönelik projelere yoğunlaştık"dedi.

Başkan Kocaoğlu, "Günümüzün ekonomik şartları altında, şehrinizde karşılaşmış olduğunuz en büyük sorunlar nelerdir?" sorusuna ise, "Sağlıksız yapılaşma ve çarpık kentleşme” yanıtını verdi. Avrupa’nın 300 yılda gerçekleştirdiği kırsaldan kente dönüşümü Türkiye’nin 40-50 yıla sığdırmaya çalıştığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, o nedenle kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

“İzmir harikülade bir öykü yazıyor”

The Economist’in ’Şehirler Ekonomisti’ Roxana Slavcheva’nın yönettiği oturumda, Kolombiya’nın ikinci büyük kenti Medellin’in Belediye Başkanı Federico Gutierrez ile birlikte yer alan Başkan Aziz Kocaoğlu, finans ve yatırım gücü ile tasarım kenti hedefi ve çevre yatırımlarına kadar pek çok alanda İzmir’i anlattı. IFC Avrupa ve Asya Direktörü Tomasz Telma, İzmir’in gerçekten harikulade bir öykü yazdığını belirterek, “Bir dizi projeyi son derece başarılı bir şekilde hayata geçiren İzmir’i kolaylıkla dünyanın önemli büyük şehirlerine örnek gösterebiliriz” dedi.

İzmir’in yüzülebilir körfez hedefi ve 86. İzmir Enternasonal Fuarına Rusya’nın ’onur konuğu ülke’ olarak katılacak olması da, konferansta konuşulan konular arasında yer aldı.

Bağımsız Kentler Konferansının katılımcıları arasında IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos, Dünya Bankası Baş Ekonomisti Paul Romer, C40 CEO’su Mark Watts, Melbourne Belediye Başkan Vekili Arron Wood, Rio De Janeiro Eski Belediye Başkanı Eduardo Paes, Lagos Eyalet Valisi Akinwunmi Ambode, Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, McKinsey Global Institute sahibi Jaana Remes, Umbrellium kurucu ortağı Usman Haque, Inmarsat Enterprise Başkanı Paul Gudonis, Filipinler Quezon Belediye Başkanı Herbert Bautista ve Bhubaneswar Baykan Yardımcısı Krishan Kumar da vardı.

Canlı yayında İzmir’i anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konferanstaki konuşmasının hemen ardından IFC’nin canlı yayınında kentin önemli yatırımlarını ve hedeflerini anlattı. Kalkınmanın ’topyekun’ olması gerektiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, “13 yıldır uyguladığımız politikaların bugün Londra’da bir başarı öyküsü olarak anlatılması, beni gerçekten onurlandırdı” diye konuştu.

Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times gazetesine de bir röportaj veren Başkan Aziz Kocaoğlu, daha sonra IFC Avrupa ve Asya Direktörü Tomasz Telma ve IFC Su, Atık ve Belediye Finansmanı Sektörü Global Müdürü Elena Bourganskaia ile yeni projelerin finansmanıyla ilgili bir toplantı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Londra mesaisindeki son durağı ise Türkiye Büyükelçiliği oldu. Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve Başkan Kocaoğlu, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve İzmir üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.