Lösemili çocuğu olan belediye personeline umut oldular

Kan kanserine dikkat çekerek, taktıkları maskelerle farkındalık sağlamak isteyen belediye personeline Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da destek verdi. Ayrıca mesai arkadaşları Kamil Göktaş'ın 4 yaşındaki oğlu Servet için de destek kampanyası başlatan belediye çalışanları, "Maskeni tak, çocuklara umut ol" diyerek mesaj verdi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Kamil Göktaş (33) ve 8 aylık hamile eşi Esra Göktaş'ın (28) ilk çocukları Servet Metin Göktaş, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da sevenlerinin desteğiyle moral buluyor. Bu kapsamda her zaman arkadaşlarının yanında olan Bayraklı Belediyesi personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda da küçük Servet Metin ve ailesini unutmadı. Aralarında Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Lig'inde mücadele eden Bayraklı Belediyesi kadın basketbol takımı oyuncularının da bulunduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan belediye personeli, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte, maske takıp "Biz farkındayız ya siz?" yazılı pankart açarak ortak açıklama yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da maske takarak etkinliğe destek oldu.

"Maskeni tak lösemili çocuklara umut ol"

Belediye personellerinden Evrim Eylen'in yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Kamil Göktaş ve ailesi başta olmak üzere tüm lösemi hastalarına şifa dilerken, kamuoyuna da sağduyulu olma mesajı verdi. Türkiye'de ve dünyada çocuklarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekilerek Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında bin 200 bin 500 arasında çocuğa lösemi teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bayraklı Belediyesi çalışanları olarak en başta mesai arkadaşımız Kamil Göktaş'ın lösemi hastası 4 yaşındaki biricik oğlu Servet Metin Göktaş olmak üzere lösemili tüm hastalarımıza şifa diliyoruz ve her zaman onların yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki lösemili çocuklar ne kadar mutlu olursa, o kadar çabuk bu hastalıktan kurtulabiliyor. LÖSEV'in başlattığı kampanyada olduğu gibi Bayraklı Belediyesinden sesimizin ulaştığı herkese 'Maskeni tak lösemili çocuklara umut ol' diyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Gönüllü kuruluşlar desteklenmeli"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Türkiye'de her yıl ortalama 15 bin çocuğun kan kanserine yani lösemiye yakalanmış olduğunu görüyoruz. Önemli bir rakam bu. Tedavinin yüzde 51'inin moral motivasyon olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bizim toplum olarak lösemili çocuklara nasıl yaklaşmamız konusu da çok açık. Desteği de artırmamız lazım. Gönüllü kuruluşların bu anlamda desteklenmesi ve ailelerin de özel desteklenmesi gerekir. Bizim personelimizden bir arkadaşımızın çocuğu da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Hep beraber elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Lösemili çocukları hayata döndürmemiz gerekiyor. Bu anlamda arkadaşlarımızın bu çabası için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.