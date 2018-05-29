Lösemili Çocuklar Haftası şenliklerle kutlanacak

yaşını kutlayan LÖSEV, 17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftasını da 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında “Hayatımız Çocuklarımız” felsefesiyle tüm Türkiye’de hayata geçiriyor.

Löseminin din, dil, ırk ayırt etmeksizin her yıl binlerce çocuğu pençesine aldığını ifade eden LÖSEV yetkilileri, dünyadaki tüm lösemili çocukların kardeş olduklarını dünyaya duyurmak, hak ettikleri özel ilgiyi onlara vermek istediklerini ifade ederek, 17 yıldır Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftasını kutlayarak, dünyanın dört bir yanındaki lösemili çocukları buluşturduklarını açıkladı. Dünyanın dört bir yanından gelen lösemili çocuklar ve annelerinin Türkiye’de ağırlandığını ifade edilen açıklamada, “Bir sonraki yıl Türkiye’deki lösemili çocukları farklı kültürleri tanımaları ve verdikleri bu zorlu savaşta yalnız olmadıklarını görmeleri için yurtdışına götürüyoruz. Bu yıl lösemili-kanserli çocuklarımızı Polonya ve Rusya’da, kader arkadaşlarıyla buluşturuyoruz. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde Danışman statüsüne sahip bir STK olarak lösemisiz-kansersiz, çocukların sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya düşledik; ayrı diller konuşan ama aynı kaderi paylaşan lösemili çocuklarımıza, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftasını armağan ettik” denildi.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nın başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kayseri ve Adana olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında hafta boyunca süren şenlikler ve etkinliklerle kutlanacağı açıklandı.