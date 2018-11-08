Lösemiyi yenip pastayla kutladılar

Küçük bedenleriyle büyük savaşı kazanıp yeniden hayata tutunan çocuklara sürpriz yaparak doğum günü pastası kesen Başkan Piriştina, tüm vatandaşları belediye hizmet binalarına yerleştirdikleri LÖSEV bağış kutularına bağış yapmaya çağırdı.

Buca Belediyesinin 2-9 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği Buca Tenis Kulübünde düzenlenen tiyatro gösteriyle başladı. Buca Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte lösemiyi yenme başarısı gösteren çocuklar ve aileleri neşeli dakikalar yaşadı. Yıpratıcı hastalığı yenen çocuklara ve ailelerine Buca Belediyesinin bir sürprizi daha vardı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, çocukları sağlıkla yaşayacakları yeni hayatlarını simgeleyen doğum günü pastası ve sürpriz hediyeleriyle sevindirdi.

Keyifli kutlamanın ardından tüm vatandaşlara seslenen Başkan Levent Piriştina, “Minik bedenlerin büyük savaşında sadece manevi destek yetmez, maddi olarak da destek gerekiyor. Belediye hizmet binalarımıza yerleştirdiğimiz LÖSEV bağış kutularına yapacağınız bağışlarla yavrularımıza destek olabilirsiniz. Minik kalplerinde kocaman sevgi ve umut taşıyan çocuklarımız için kan ve kök hücre bağışını desteklemeli ve sürekli güncel tutmalıyız. Bucalıların bağışlarıyla yüzleri güldüreceğine eminim” diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina neşeli geçen doğum günü partisinin ardından lösemi hastalığına dikkat çekmek için ailelerle birlikte maske takıp tüm vatandaşları duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.