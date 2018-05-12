LÖSEV Gönüllüleri sağlıklı yaşam için bisikletlerle yollarda

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir Şubesi, 20. yıllarını çeşitli etkinliklerini sürdürürken, sağlıklı yaşam ve kanserle mücadeleye dikkat çekmek için bu defa 7’den 70’e herkes bisikletini alarak pedallarını LÖSEV için çevirdi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek istediklerini belirten LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Burak Korkmaz, “LÖSEV olarak 20. yılımızda da kayıştı ailelerimize ve çocuklarımıza her türlü desteği sağlamaya devam ediyor; onlar için sağlık hizmetlerinden ayni desteklere kadar hemen her konuda yeni imkanlar oluşturmayı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalara ek olarak sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmenin de kendi sorumluluklarından biri olduğunu bilen LÖSEV gönüllülerini, bağışçılarını ve bu yönde düşünen herkesi 20. yılımızda sağlıklı yaşam için harekete geçmeye çağırıyoruz. Baharın olumlu etkisinin de hissedildiği bu günlerde, bisiklet etkinliği ile onlarca bisiklet tutkunu bir araya gelerek, sağlıklı yaşam ve kanserle mücadeleye dikkat çekmek için pedal çevirecekler” dedi.

Bisikletliler Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndan yola çıkarak, etkinliği İnciraltı Kent Ormanı’nda piknikle sona erdirdi.