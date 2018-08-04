Kuru gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, ev eşyası ve kemoterapi gören hastaların beslenmesinde hayati önem taşıyan kırmızı etten oluşan yardım kolileri LÖSEV’e kayıtlı çocuklar ve aileleri için LÖSEV’in İyilikler Tırı’nda hazır bulunacak.

Tırdan yapılan gıda yardımlarıyla Kurban Bayramı öncesi kanser ile savaşan ailelerin sofralarına bereket götürmeyi amaçlayan LÖSEV İzmir Şubesi, onlarca ailesine yine yardımları yerinde ulaştıracak. Aileler, tırda bulunan yardımlardan ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçerek alabilmenin mutluluğunu yaşayacaklar.

Öte yandan bağışçılara ve gönüllülere de “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” diyerek çağrıda bulunuluyor.