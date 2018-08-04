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04 Ağustos 2018 15:59

LÖSEV İyilikler Tırı İzmir’de

Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyacı olan lösemili ve kanserli ailelere yardımlarını ulaştıran LÖSEV, İzmir’de kayıtlı hasta çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.

LÖSEV İyilikler Tırı İzmir’de

04 Ağustos 2018 15:59


Kuru gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, ev eşyası ve kemoterapi gören hastaların beslenmesinde hayati önem taşıyan kırmızı etten oluşan yardım kolileri LÖSEV’e kayıtlı çocuklar ve aileleri için LÖSEV’in İyilikler Tırı’nda hazır bulunacak.


Tırdan yapılan gıda yardımlarıyla Kurban Bayramı öncesi kanser ile savaşan ailelerin sofralarına bereket götürmeyi amaçlayan LÖSEV İzmir Şubesi, onlarca ailesine yine yardımları yerinde ulaştıracak. Aileler, tırda bulunan yardımlardan ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçerek alabilmenin mutluluğunu yaşayacaklar.


Öte yandan bağışçılara ve gönüllülere de “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” diyerek çağrıda bulunuluyor.




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