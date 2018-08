LÖSEV İyilikler TIR’ı İzmir’de

Kuru gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, ev eşyası ve kemoterapi gören hastaların beslenmesinde hayati önem taşıyan kırmızı etten oluşan yardım kolileri, LÖSEV’e kayıtlı çocuklar ve aileleri için hazırlandı. Aileler, TIR’da bulunan yardımlardan ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçerek alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Yapılan gıda yardımlarıyla Kurban Bayramı öncesi kanser ile savaşan ailelerin sofralarına bereket götürmeyi amaçlayan LÖSEV İzmir Şubesi, onlarca ailesine yine yardımları yerinde ulaştırdı.

Bağış çağrısı

Alsancak İskelesi’nin yanında kurulan LÖSEV İyilikler TIR’ında yapılan dağıtımlarla ilgili olarak söz alan LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Rana Çetin, “LÖSEV olarak pek çok farklı alanda sağladığımız desteklerimizin yanı sıra et ve et ürünleri yardımlarımızı da yılın 12 ayı boyunca hastalarımıza düzenli olarak sunuyoruz. Değerli bağışçılarımızın Kurban Bayramı’nda, vekalet verdiği dini usullülere göre noter huzurunda kesilen kurban bağışları, bayram sonrası ve emanet yöntemiyle yıl boyu taze et olarak ailelerimize ulaştırılıyor. 9 yıldır her ay et ve et ürünleri dağıtımlarını nasıl bizler yapıyorsak, bayram süresince yapılan kesimlerin de kombinalarda başında bizzat bizler duruyoruz. Hastalarımızın tedavileri esnasında en önemli konu iyi beslenmeleri. Yüzde 90’ı asgari ücret ve altında maddi gelir seviyesinde çalışan, sosyo-ekonomik güçlüklerle boğuşan hasta ailesi için bu destek, tedavileri boyunca taze et yemesi gereken hastalar için çok değerli. Kurban bağışlarınızı 12 ay boyunca ailelerimizin sofralarına iletiyoruz. Siz de bağışınızı, gönül rahatlığıyla Türkiye’nin en güvenilir, halka en yakın ve en samimi sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV’e yapabilirsiniz" dedi.

Aileler yardımları alırken özellikle yaşadıkları bu zorlu süreçlerde onların yanında durarak desteklerini esirgemeyen bağışçılara duygularını ve düşüncelerini iletirken, tüm bağışçılara teşekkür etti.