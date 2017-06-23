Lozan ve Montrö’ye tramvay makyajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı’nın imalat çalışmaları kapsamında, güzergâh üzerinde bulunan Şair Eşref Bulvarı’ndaki ray döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar Alsancak Camii ile Montrö Meydanı arasında etaplar halinde devam ederken, Büyükşehir Belediyesi hattın geçtiği bölgelerde çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Lozan ve Montrö meydanlarında bulunan ve artık kentle özdeşleşen süs havuzları da, tramvay çalışmaları kapsamında mevcut yapılarına sadık kalınarak yenilenecek.