Lüks tekne alev topuna döndü

İzmir’in Balçova ilçesinde, balıkçı barınağındaki lüks bir teknede çıkan yangında alevler metrelerce yükseğe ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Balçova ilçesi balıkçı barınağındaki lüks bir teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın bir anda büyürken, lüks tekne adeta alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, alev alev yanan tekneye hemen müdahale etti. Metrelerce yükseğe ulaşan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, köpükle müdahale yaptı. İtfaiye, yangını güçlükle söndürürken, tekne kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.