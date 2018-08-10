Madalyalarla Anıtkabir’e ziyaret

Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Zafer Çöpten’in 29 Mayıs 2017 de göreve gelmesinin ardından sporda başarılar ardı ardına geldi. Geçtiğimiz sezon minik, midi A, midi B, genç kızlar ve küçük kızlar kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda hazırlık maçları dahil 7 kupa sahibi olan sporcular, Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de resmi törenin ardından ise sporcular mozoleye çiçek bıraktı. Zafer Çöpten,anı defterini de imzalamayı ihmal etmedi. Başarının sırrını anlatan Zafer Çöpten, "Başarmak için başlamak lazım. Voleybol şubemiz zaten başarılıydı sadece tanıtımı eksikti. Biz, yeni yönetim olarak tanıtım yapıp marka değerimizi arttırıyoruz" dedi. Çöpten "Böylece daha geniş bir kitleye kendimizi anlatabildik ve gördük ki; ‘Hadi Urla’da bir şey yapılsın da biz de destek verelim’ diyen çok insan varmış. Örneğin Ankara’ya bir teşekkür gezisi düzenledik. İlçemizdeki bir özel okul, Atatürk baskılı tişörtlerimizi yaptırdı. Birçok firma bir araya gelip konaklamadan, gıda ihtiyacımıza kadar tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Aslında Ankara’ya biz gitmedik Urla bizi Ankara’ya gönderdi demek daha doğru olur" dedi.