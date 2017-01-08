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08 Ocak 2017 23:05

Maden ocağındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

08 Ocak 2017 23:05

Manisa’nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazazında hayatını kaybeden İsmail Karakaya isimli işçinin cenazesi İzmir’in Bergama ilçesinde toprağa verildi.
Soma’da özel bir maden ocağında kömür kırıcı diye tabir edilen makineye sıkışarak hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İsmail Karakaya’nın (44) cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Bergama ilçesine götürüldü. İşçinin cenazesi Ahlatlı Mahallesi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Karakaya’nın kızı Tuğba Arslan, “Maden ocaklarında başka insanlar ölmesin ve başka ailelerinin ocağına ateş düşmesin. Yeter artık. Maden ocaklarında çalışan insanların iş güvenliği sağlansın” diyerek acısını dile getirdi.



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