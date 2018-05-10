Madencilik sektörü 2023 hedeflerine URGE Projesi ile ulaşacak

Üyelerinin yüzde 96’sı “üretici ihracatçı” olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, her türlü rekabet koşullarında yenilikçi, yaratıcı, işlenmiş ürüne ağırlık veren bir anlayışı sektöre kazandırmak için kolları sıvadı.

27 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3 listenin yarıştığı genel kurulu kazanarak 2018-22 dönemi için Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mevlüt Kaya, EMİB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, TİM Genel Kurulu Delegeleri ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri’nde basın toplantısı düzenledi. Kaya ve ekibi 4 yıllık dönemde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekonomi Bakanlığı’nın işlenmiş ürün ve tasarım konusunda çok istekli olduğunu dile getiren Kaya, “EMİB bünyesinde URGE Komitesi kuracağız. Dünya genelinde 20 milyar dolarlık doğaltaş pazarından payımızı arttırmak için işlenmiş ürün ve tasarıma yoğunlaşmalıyız. İtalyanların 30 yıl önce yaptığını bugün biz yapmalıyız. İtalya’nın 100 kg ürün satarak kazandığını biz 1.000 kg satarak kazanıyoruz. Yani 10 kat ürün satarak aynı parayı alıyoruz. Arkadan İran geliyor, İran’ın mermer yatakları Türkiye ile büyük benzerlik gösteriyor. Dün İtalya’nın yaptığını, bugün bizim yapmamız gerekiyor. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 15 milyar dolar ihracat rakamına bu sayede ulaşabiliriz” dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurul sürecini de değerlendiren Kaya, 3 liste yarıştığı için çok dikkatli hareket ettiklerini, rahatsız edici bir üslup kullanmamaya özen gösterdiklerini, seçim sonrasında geçmişi geride bırakarak hep birlikte sektör için çalışma arzusunda olduklarını ifade etti. Kaya şöyle devam etti; “Seçim gününü orada bıraktık. Biz bir aileyiz cenazelerde, düğünlerde, fuarlarda birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Yerli ve milli madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için birlikte çalışacağız. Bütün üyelerimiz başımızın tacı, ihtiyaçları olması halinde önceliği her zaman bana rakip olan üyelerimizin işlerinin çözümüne vereceğim.”

EMİB Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Bektaş, madencilik sektöründe var olan kaynakları optimum kullanıp maksimum fayda sağlamayı hedeflediklerini, her yıl 1-2 çalıştay yaparak sektörle iletişimlerini güçlendireceklerini ve sorunların çözümü için çaba göstereceklerini kaydetti.

Devletin 3 bin 150 taş ocağı var

Bir maden firmasının faaliyete geçebilmek için 8 bakanlık, 92 yasa ve 87 yönetmelik, 16 uluslararası sözleşme 8 tüzük ve 21 değişik kurumdan izin alabilmesi gerektiğinin altını çizen EMİB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Alimoğlu, “Biz ülkenin doğal zenginliklerini ihraç ederek, ülkeye döviz ve istihdam sağlıyoruz. Bunun arkasından bir madenci 21 kalemde bedel ödüyor. Bütün bunları halletseniz bile bir köy muhtarı size engel olabiliyor. Ülkenin her yerini delik deşik ettiler diye bize eleştiride bulunuyorlar. Devletimizin 3 bin 150 taş ocağı var. Türkiye’de 3 bin 150 tane mermer ocağı yok” diye konuştu.

Genç Akademi kurulacak

Madencilik sektöründe geleneksel işletmecilikten, modern işletmecilik anlayışına geçilmesi için çaba içinde olacakları bilgisini veren EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Tokatlıoğlu, “Birçok yöremizde mevcut geleneksel işletme anlayışını, iş güvenliği ve sağlığını da gözeten, modern ve teknolojik işletme anlayışına dönüştürmek için çalışacağız. Deneyimlerimizi paylaşmak, en önemlisi “gelecek kuşakları teşvik ederek” yarının Maden ve Doğal Taş İş İnsanlarının bilgi ve becerilerini geliştirme, yeni kuşaklar arasında dayanışmayı artırıcı çalışmaları “BİRLİKTE” yapmayı hedefliyoruz. Genç kuşağın bilgi ve becerilerini geliştirecek, dayanışmayı artıracak “GENÇ AKADEMİ” çalışmalarını başlatacağız. Bu akademide 25-32 yaş arası gençleri eğiterek geleceğin sektör liderlerini yetiştireceğiz” dedi.

Turquality destek programına 3 maden firması girecek

Türkiye’nin, dünyadaki doğaltaş pazarında çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken EMİB DK Üyesi Remzi Boncuk, dünyanın en büyük üç fuarından biri olan İzmir Marble Fuarı’nı düzenlediklerini, buna karşılık Türkiye’nin dünya pazarında en ucuz ürün satan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi. Boncuk, “Yerine yenisini koyma şansımız olmayan doğal zenginliklerimizin bu kadar ucuza gitmemesi lazım. Çok iyi planlamalar yapıp malı değerli satmamız lazım. URGE Projesi yanında devlet desteklerinden üyelerimizin azami yararlanması için çaba göstereceğiz. Sektörümüzde en az 3 firmanın Turquality Destek Programına katılması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay, etik değerlere bağlı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini, EMİB üyelerinin yoğun olduğu illerde faaliyetler gerçekleştireceklerini dile getirirken, EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Önder Öztunalı doğal ürün doğaltaşın dünya genelinde tercih görmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 2018-22 döneminde; Resmi Kuruluşlar ile İşbirliği ve Etkin Diyalog, Sektör Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği, Sektör Toplumsal İmajının Yüceltilmesi, Gelişim, Değişim, Eğitim ve Dayanışma Çalışmaları, Çalışma İlkeleri ve Sektörle Buluşmalar başlıklarında yoğun çalışma yapma kararını da kamuoyu ile paylaştı.