Madımak tiyatro sahnesinde

‘Yanık Zaman Madımak’ başlıklı oyun, olayın yıl dönümü olan 2 Temmuz Pazar günü Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde sahnelenecek.

Karşıyaka ilçesinde, 24 yıl önce Sivas Madımak’ta ölen sanatçı ve aydınlar için özel bir oyun sahneye taşınacak. Adil Bozkurt’un yazdığı, Zekeriya Hocalar’ın yönettiği oyunda Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra Öykü Tiyatro Topluluğundan Bilgehan Oğuz, Narlıdere Umut Tiyatrosundan Orhan Demir ve Güzelbahçe Belediyesinden Servet Özden de konuk oyuncu olarak rol alacak. Saat 21.00’de başlayacak oyun; dekoru, kostümleri, müzikleri ve koreografisiyle seyirciyi 2 Temmuz 1993’e götürecek.

Tiyatro gösterisi öncesinde bir anma programı da gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da başlayacak programa, olaylar sırasında Madımak Otelinde bulunan ve sadece birkaç saniye farkla kurtulan Şair ve Yazar Zeki Büyüktanır konuşmacı olarak katılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sivas katliamı, Türkiye’nin üzerinde kara bir lekedir. Gericilerin yaptığı bu katliam insanlığa karşı bir suçtur ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Madımak’ta yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duruşumuzu bir kez daha göstermek ve yitirdiğimiz canlarımızı anmak için, 2 Temmuz akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde buluşalım” dedi.