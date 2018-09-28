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Mahalle arasında çıkan yangın korkuttu

İzmir’in Selçuk ilçesinde, evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi 1035 Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Sokak arasında bulunan evlere çok yakın mesafede meydana gelen yangında tutuşan otlar, kısa sürede büyüdü. Dumanların gökyüzüne yükseldiği yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Selçuk İtfaiye Grubu müdahale etti. Yangın vatandaşlarda korkuya neden olurken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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