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11 Temmuz 2018 13:47

Mahmut Özgener, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın girişimleriyle İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) yeni mütevelli heyet kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Mahmut Özgener, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı oldu

11 Temmuz 2018 13:47

Toplantıda, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oy birliğiyle İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı seçildi.


İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) yeni mütevelli heyet kurulu ilk toplantısını yaptı. İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mütevelli heyet başkanlığı görevine getirildi. Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi için büyük ve heyecan verici hedefleri olduğunu belirterek, "2001 yılında kurulan üniversitemiz, 17’nci yılında 13 bini aşkın öğrencimizi iş yaşamına uğurladı. Üniversitemizin potansiyeli bunun çok üzerinde. Üniversiteler, köklerini bulundukları bölgeye yayan ve önceliğini bölgesine veren kurumlardır. Bizim de hedefimiz bu amaçlar çerçevesinde bilimi, evrensel değerlerde ön sıralara çıkartan bir kurum haline gelmektir. İzmir Ekonomi Üniversitemizi hep birlikte ‘değer’ yaratan kurumlar arasına çıkaracağız” dedi.


Başkan Özgener, "Üniversitemizi daha da ileriye taşımak için planlarımızı hazırlıyor, stratejimizi gözden geçiriyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ilerlemesi, gelişmesi için mütevelli heyet üyelerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerle işbirliği içerisinde olacağız. Öğrencilerimiz, Türkiye’nin geleceğidir. Ülkemizin geleceğini gençlerimizle birlikte kuracağız” diye konuştu.




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