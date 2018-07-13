Mahsur kalan göçmenler Türk adasını Yunan adası sanmış

Göçmenler ilk ifadelerinde, Türk adasını Yunan adası sandıklarını ve kıyıya yanaşırken botlarının patladığını, bu nedenle Boğaz Adası’nda mahsur kaldıklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler, Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası güzergahında havanın bozuk olması sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalan göçmenler, sahil güvenlik ekipleriyle temasa geçti. Bunu üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hava destekli operasyonda bölgeye intikal eden ekipler, göçmenleri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçmenlerin bir kısmı ise Boğaz Adası’na sığındı.

Türk adasını Yunan adası sanmışlar

Öte yandan göçmenlerin ilk ifadelerinde, Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası’nı Yunan adası sandıklarını bu nedenle kıyıya yanaşırken botlarının patlamalarından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti.

Hızlı bir şekilde kurtarılan 34 göçmen, Ulusoy tır deposuna helikopterle getirildi. Yaralı göçmenlerden bazıları, hazır bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edilmiştir. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere istinaden kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin kurtarılması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."