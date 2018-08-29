Makedonya Atatürkçü Derneği’nin gençlerinden Başkan Çalkaya’ya ziyaret

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın kardeş şehir temasları için gittiği Makedonya’da ziyaret ettiği Atatürkçüler Derneği üyesi gençler, Balçova’ya geldi. Başkan Çalkaya’nın daveti üzerine Balçova ve İzmir’de tarihi, turistik yerleri gezen gençler, Balçova Belediyesi’nde belediyenin hizmetleri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısına katıldı.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz bu zorlukları Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri ile aşacağımıza inanıyoruz. Sizler de geçmişe dayanan bağlarımız sayesinde ülkenizde Atatürk’ün yolunda yürüyorsunuz. Bu bize gurur ve güç veriyor" diye konuştu.

Makedonya Atatürkçüler Derneği üyesi gençlerin başkanı Hali Abdullah ise amaçlarının milli değerleri ve Atatürk’ün hatırasını korumak ve yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Biz bu amaç için gençlerle birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. Atatürk’ün armağan ettiği bayramları ülkemizde kutluyoruz. Türkiye ile kardeşliğimiz ve Atatürk sevgimiz hiç bitmeyecek" dedi.