Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:59

Makedonya Atatürkçü Derneği’nin gençlerinden Başkan Çalkaya’ya ziyaret

Makedonya Atatürkçüler Derneği üyesi gençler, kardeş şehir gezileri sırasında Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’yı ziyaret etti.

Makedonya Atatürkçü Derneği’nin gençlerinden Başkan Çalkaya’ya ziyaret

29 Ağustos 2018 13:59


Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın kardeş şehir temasları için gittiği Makedonya’da ziyaret ettiği Atatürkçüler Derneği üyesi gençler, Balçova’ya geldi. Başkan Çalkaya’nın daveti üzerine Balçova ve İzmir’de tarihi, turistik yerleri gezen gençler, Balçova Belediyesi’nde belediyenin hizmetleri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısına katıldı.


Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz bu zorlukları Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri ile aşacağımıza inanıyoruz. Sizler de geçmişe dayanan bağlarımız sayesinde ülkenizde Atatürk’ün yolunda yürüyorsunuz. Bu bize gurur ve güç veriyor" diye konuştu.


Makedonya Atatürkçüler Derneği üyesi gençlerin başkanı Hali Abdullah ise amaçlarının milli değerleri ve Atatürk’ün hatırasını korumak ve yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Biz bu amaç için gençlerle birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. Atatürk’ün armağan ettiği bayramları ülkemizde kutluyoruz. Türkiye ile kardeşliğimiz ve Atatürk sevgimiz hiç bitmeyecek" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç