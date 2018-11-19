Makinecilerin İzmir'deki ihracat hedefi 1 milyar dolar

Makine sektörünün 2018 yılı ihracat performansını ve bölgenin sektöre sağladığı olanaklar ile sektörün bölge ekonomisi açısından sunduğu fırsatları değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “İzmir'de yıl sonu makine ihracatı hedefimiz 1 milyar dolar. 5 sene içerisinde makine ithal eden değil ihracat eden bir konumda olmalıyız. Türkiye'nin ihracatında yüzde 10'un üzerinde payımız var. Bu bize yetmiyor. Oran yüzde 15-20 arasında olmalı” dedi.

Yılın ilk 10 ayında toplam ihracatı yurt genelinde 14 milyar dolara ulaşan makine sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 ihracat artışı sağladı. Ege Bölgesinde toplam makine ihracatı 2,2 milyar dolar olurken, bölge genelinde faaliyet gösteren makine ihracatçısı firma sayısı 2 bin 317'ye yükseldi. Sektörün 2018 yılı ihracat performansını ve bölgenin sektöre sağladığı olanaklar ile sektörün bölge ekonomisi açısından sunduğu fırsatları değerlendirmek üzere İzmir'de buluşan Türkiye'nin makinecileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Erkunt Armağan ve Halil İbrahim Gökçüoğlu sektörle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

“Önemli bir potansiyel”

Yaklaşık bin 700 makine ihracatçısı firmanın faaliyet gösterdiği İzmir'de yılın ilk 10 ayı itibariyle toplam makine ihracatının yüzde 21 artışla 750 milyon dolara ulaştığını belirten MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Yaklaşık bin 700 makine ihracatçısı firmanın faaliyet gösterdiği İzmir'de yılın ilk 10 ayı itibarıyla toplam makine ihracatımız 750 milyon dolara ulaşmıştır. Makine ihracatındaki başarılı performansımızı İzmir'de daha da ileri taşıyabilir, bu yılı 1 milyar dolar ihracatla kapatabiliriz. İşletmelerimizin yüzde 12'sine yakınının bulunduğu ilimizden makine ihracatımızın yüzde 6 kadarının yapılıyor olması çok önemli bir potansiyele işaret ediyor. İzmirli makine imalatçılarımızın bölgelerindeki rekabet üstünlüklerini yurt dışına taşımanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu.

“Küresel rekabeti artırabilir”

İleri teknoloji ve AR-GE odaklı bir sektör olarak makine sanayinde en temel unsurlardan birinin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, “Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin yanı sıra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün varlığı İzmir'e bu konuda önemli avantajlar sağlamaktadır. İleri teknolojili makine üretmenin ön şartının nitelikli iş gücü olduğu düşünüldüğünde; teknik becerisi yüksek personelin lojistik, sosyal ve kültürel imkânları yüksek illerimizden İzmir'deki mevcut istihdamı artırmaya yönelik her türlü yatırımın, hem sanayimize hem de kente katacağı değer daha iyi anlaşılacaktır. Sektörümüz, Marmara Bölgesinde hızla yükselen maliyetlerini Ege'de düşürerek küresel rekabetçiliğini daha da artırabilir” ifadelerini kullandı.

Egeli çiftçiler daha güçlü olacak

Makine sanayinin İzmir'deki gelişimi konusunda bir başka önemli noktanın da tarım konusunda yaşanan köklü dönüşüm olduğunun altını çizen Kutlu Karavelioğlu, “Yegane genişleyen halka İzmir diye düşünüyorum. İzmir'in potansiyeli ihmal ediliyor. Ege, sanayi ve tarımın birlikte geliştiği nadir bölgelerden biri. Uluslararası rekabetin kızışması, İzmir'in potansiyelini görmezden gelinmeyecek hale getirecektir. Korumacı politikalar dünya genelinde endüstriyel imalatta olduğu gibi tarımı da yerelleştirip yerlileştirirken ülkelerin tarımsal yatırımlarının artmasına sebep olmaktadır. Hızlı bir biçimde dünya gündemine giren ve ‘ticaret savaşları' adı altında aslında teknoloji rekabetini tanımlayan bu durum, tarım makinelerinin üretimini ve ihracatını da hiç olmadığı oranlarda artırmıştır. Dış ticaret açığı fazlası veren bu alt sektörümüzün Ege'de gelişmiş olması bölgenin tarımdaki yeri ile doğrudan ilintilidir” açıklamasında bulundu.

“Sene sonu hedefi 800 milyon dolar”

İzmir'in Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatının yüzde 13'ünü karşıladığını belirten Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Üreticilerimiz iyi, organik veya akıllı tarım gibi yeni trendlere uygun adımlar atarak bereketli toprakları ve tecrübeli makine imalatçılarıyla hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunacaktır. Türkiye'nin makinecileri yılın ilk 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ihracatını yüzde 23,6 artışla 672 milyon dolara taşımıştır; sene sonu hedefi ise 800 milyon dolardır. Egeli çiftçilerimizin dış rekabetteki en büyük destekçileri, traktörden sulamaya, araç üstü ekipmandan iklimlendirmeye, depolamadan paketlemeye kadar bütün alt sektörleriyle Türkiye'nin makinecileri olacaktır.”