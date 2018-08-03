Maksimum hasta memnuniyeti için küresel proje

Proje kapsamında Psikolog Dilek Gülveren, Diyetisyen Deniz Güvendik ve Fizyoterapist Gizem Ahcı, katlarda yatan hastaları ziyaret etmekte, hastaların tıbbi tedavilerine ek olarak fiziksel, psikolojik ve beslenme konularında bilgilendirme yaparak tedavilerini tamamlamalarına yardımcı olmaktalar. Proje hakkında konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, “Hastalar, her gün düzenli olarak ziyaret edilmekte, standart tedavilerinin yanı sıra Psikolog, Fizyoterapist ve Diyetisyen işbirliği ile multidisipliner bir şekilde tedavilerinin tamamlanmasına ek katkılarda bulunulmakta. Biz hasta memnuniyetini yüksek seviyelere çekmek için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Böylelikle, hastalık ethiopatogenesi ne olursa olsun, kanıta dayalı tıbbın tüm imkanlarını kullanmaya devam ederken ideal diyet, ideal ruh durumu ve ideal kilo için en uygun egzersiz sistemlerinin kişiye özel tespiti ile uygulanması kapsamında fonksiyonel tıp argümanlarını hastalarımızın imkanına sunuyoruz” dedi.

Psikolojik destek

Projede yer alan Psikolog Dilek Gülveren; “Hastaların genel gözlem sürecinde, (Preop ve Postop) ameliyat öncesi ve sonrasında yaşadığı anksiyete ve korkuyu (eğer var ise) değerlendirip rahatlamasını ve duygu kontrolünü sağlayabilmesi adına önerilerde bulunuyorum. Psiko-onkoloji alanında hastalara bilişsel terapi uygulanarak korkularıyla, kaygılarıyla yüzleştirip farkındalık sağlanıyor. Öfke kontrolü ve depresyon için ve olumsuz duyguların, olumlu duygular ile değiştirilebilmesi için önerilerde bulunuyorum. Kardiyoloji alanında stres, stresin oluşturmak fiziksel ve psikolojik semptomlar, stres ile başa çıkma ve baş etme yöntemleri, taburculuk sonrası için tedavinin sürekliliği adına stresten uzak durabilme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyorum” diye konuştu.

Beslenme önerileri

Dyt. Deniz Güvendik ise ameliyatlar dahil tüm tıbbi tedavilerin uzun süreli ve basarılı bir sonuç vermesi hastanın beslenme ve yasam tarzı degisikliklerine baglı olduğunu belirterek “Ameliyat öncesi ve sonrası hastaların ziyaretini gerçekleştirerek hastaların diyet ihtiyacı ve hastalığın özellikleri doğrultusunda hastayı bilgilendiriyorum. Diyabetik hastalar ve enteral-parenteral beslenme tedavileri alan hastalara günlük ziyaret ediyorum ve teşhis, tedaviye uygun olarak hastaya diyet eğitimi veriyorum” dedi.

Egzersiz tavsiyeleri

Yatan hastalara kişiye özel egzersiz önerileri sunan Fizyoterapist Gizem Ahcı ise “Hastalarımızın hastanede yatış süresince fonksiyonlarını optimal düzeyde sürdürmesi, ikincil problemlerin önlenmesi, hastalıktan etkilenmiş sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin artırılması, günlük yaşam ile ilgili egzersiz önerilerinde bulunarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve egzersiz konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz ” ifadelerini kullandı.