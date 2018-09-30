Mandalinanın ihracat yolculuğu başlıyor

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç satsuma mandalinada 2018-2019 ihracat sezonu 8 Ekim 2018 Pazartesi günü başlıyor.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu, İzmir'e bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın'a bağlı Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, satsuma mandalinanın 4 Ekim 2018 tarihinden itibaren kesimine, 8 Ekim 2018 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verdi.

Satsuma mandalinanın geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 15 gün erken olgunlaştığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinadaki erken olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 23 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 8 Ekim'e çekildiğini kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne yaptırdıkları “Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi” çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin yüzde 53'lük artışla 110 bin ton'dan 169 bin ton'a yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden satsuma mandalinanın bu yılki kalitesi yüksek. Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Ağaçlarda ara meyve tutumunun yüksek olması kaliteli meyve miktarını arttıracağı için hasat periyodunun da uzamasına imkan sağlayacak. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek. Döviz kurları da ihracatçımızı rekabetçi kılıyor. Bu şartlarda üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bol bol narenciye ürünleri tüketin”

Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi'nin bu yıl yüzde 61'lik artışla 688 bin ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, vatandaşlara doğal C vitamini deposu ve şekerin alternatifi olan narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.

İhracatta Rusya açık ara önde

Türkiye, 2017 yılında narenciye ürünleri ihracatından 850 milyon dolarlık döviz elde ederken, mandalina ihracatı 335 milyon dolar ile zirvede yer aldı. Mandalina türleri içinde ise en fazla ihracat

129 milyon 345 in dolarlık tutarla satsuma mandalina da oldu.

Türkiye 2017 yılında 75 ülkeye mandalina ihraç ederken, Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 83 milyon 456 bin dolar ile açık ara birinciliğini sürdürdü. Rusya, satsuma mandalina ihracatında toplam yüzde 64'lük paya ulaştı. Rusya'yı 20 milyon dolarlık tutarla Ukrayna ve 7,5 milyon dolarlık Satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.