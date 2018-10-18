Marco Paixao: "Yeniden çıkışa geçeceğiz"

Lig ekiplerinden Altay, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Takımın Portekizli golcü futbolcusu Marco Paixao, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Lig ekiplerinden Altay, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Geride kalan 8 haftada 6 gol atarak lige bir başlangıç yapan Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, bu hafta konuk olacakları Kardemir Karabükspor'u devirerek beyaz bir sayfa açmak istediklerini ifade etti. Paixao, "Lige iyi başlangıç yapmıştık. Sonrasında düşüşe geçtik; ama bunu oyundan ziyade psikolojik olduğunu düşünüyorum. Karabükspor maçıyla beraber tekrar çıkışa geçip üst sıradaki takımlara bizim geldiğimizi göstereceğiz. Takımıma ve kendime güveniyorum. Bu takım başarabilecek seviyede. Bu hafta bunu ligdeki diğer takımlara göstereceğiz" dedi.

Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran başarılı golcü, "Kulüp olarak önemli bir dönemeçten geçtiğimizin farkındayız. Sorun tamamen psikolojik. Yılsonunda üst sıralarda olup Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Direkt çıkmayı deneyeceğiz olmazda Play-Off'ta kendimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Gol hedefim yok"

Gol krallığı yarışında 6 golle zirvede bulunan Paixao, kendisine gol hedefi koymadığını belirtti. Marco, "Böyle başlangıç yapmak beni mutlu ve motive etti. Gol atmaya devam edeceğim. Özel bir gol hedefim yok. Elimden gelenin hepsini yapıp atabildiğim kadar atacağım. Zaten gol atsam da atmasam da hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu hedef icin ben ve takımım elimizden gelen her şeyi yapacağız. Altay'a gelmenin nedenlerinden biri de buydu. Benimle konuşurken hedeflerinden yapmak istediklerinden bahsettiler ve ben de buraya geldim" şeklinde konuştu.

"Türk insanı çok güler yüzlü"

İzmir'de çok mutlu olduğunu söyleyen Paixao, Türk yemeklerine bayıldığını belirterek. "İzmir'e aşık oldum. Gelmeden önce biraz araştırmıştım; ama İzmir'e geldikten sonra araştırdığımdan daha güzel olduğunu gördüm. İnsanlar çok güler yüzlü. Türk kültürünü tanıdıktan sonra çok sevdim. Polonya'da insanlar daha soğuktu. Oradan buraya gelince insanları gördükçe çok mutlu oldum. Türk yemekleri de çok güzel" ifadelerini kullandı.