Markete müşteri kılığında gelen telefon hırsızı kamerada

İzmir'de bir markete müşteri kılığında gelen bir hırsız, iş yeri sahibinin arkasına dönmesinden faydalanarak saniyeler içinde telefonu çaldı. Yaşanan anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Karşıyaka Mavişehir'de bulunan bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde markete gelen bir hırsız, açık büfe şeklindeki kasaya yöneldi. Market sahibinden bir adet sigara isteyen şüpheli, iş yeri sahibinin sigara almak için arkasına dönüp rafa uzanmasından faydalanarak, kasanın üzerinde duran telefonu saniyeler içerisinde çaldı. Etrafında bulunan insanlara da aldırış etmeyen hırsız, piyasa değeri yaklaşık 2 bin lira olan telefonu cebine koyarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anları geç fark eden market sahibi olayı polise bildirirken, ekipler şüpheliyi arama çalışması başlattı.

“Bir saniye cebine atıyor”

Market çalışanlarından iş yeri sahibinin kardeşi Tugay Baygut, abisinin telefonunun saniyeler içinde çalındığını ifade ederek, yaşanan anları şöyle anlattı:

"Müşteri buraya geldi ve sigara istedi. Abim de sigarayı vermek için arkasına döndüğünde, kasanın üzerindeki telefonu direk hızlı bir şekilde cebine atıyor.Bu durumu abim biraz geç fark ediyor. Sonradan kameradan buluyor. Hırsızlık yapan kişinin simasını tanıyoruz ama kim olduğuna dair bir fikrimiz yok. Çok hızlı oluyor olay, abim sigaraya dönüyor ve önündeki telefonu direk cebine arıyor. Bir saniye içinde hemen sanki önceden planlanmış gibi olay gerçekleşiyor. 2 bin TL civarında telefon ama maddiyat önemli değil, sonuçta burada bir hizmet veriyoruz bunun karşılığı bu olmamalı.”