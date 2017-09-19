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19 Eylül 2017 05:59

Markete pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde, pompalı tüfekle market basan bir şahıs, iki kişiyi yaraladı.

Markete pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

19 Eylül 2017 05:59


Olay, dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi 48 yaşındaki Kadir A. ve oğlu 21 yaşındaki Ferzat A. markette bulunduğu sırada O.A. isimli bir şahıs, markete pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonucu vücuduna saçma isabet eden baba ve oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Zanlı O.A. hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, baba ve oğul ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kadir A. ve Ferzat A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri zanlı O.A.’yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.




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