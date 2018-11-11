Markete ürün getiren toptancının telefonu aracın içinden çalındı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir markete getirdiği malları bırakan toptancının telefonu çalındı.

Dün İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık adeta pes dedirtti. Sabah saat 10.00 sıralarında markete mal bırakmaya gelen toptancının araçtan inmesini fırsat bilen hırsız, ellerini ovuşturup tekerleklerine basarak çıktığı kamyondaki 3 bin lira değerindeki telefonu alarak kaçtı. Kameralara yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Son dönemlerde bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirten esnaf Reşat Yıldız, "Önceden burada karakolumuz vardı, şimdi kaldırıldı. Karakol kaldırıldıktan sonra haftada 2-3 tane hırsızlık oluyor. Yetkililerden isteğimiz acilen buraya tekrar karakol yapılması" diye konuştu.