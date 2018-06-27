Markette şoke eden cüzdan hırsızlığı

Cüzdanın çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan F.Y.’nin (40) düşürdüğü cüzdan, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı süpermarketin güvelik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra çantasına baktığı sırada cüzdanını bulamayan F.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Talihsiz kadının cüzdanında 600 Türk Lirası ve 50 dolar para ile birlikte banka kartlarının olduğu öğrenildi.