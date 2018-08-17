yıl dönümünde İzmir Ticaret Odasının (İZTO) düzenlediği ’Depreme Duyarlılık’ sergisinin kapanış töreninde konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "Ne yazık ki ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı 1. derece deprem kuşağında olmasına rağmen alınması gereken tedbirleri tam anlamıyla aldığımızı söyleyemeyiz. Depreme güvenli kentler kurmalıyız" dedi.

Depreme ve bozuk yapılara dikkat çekmek amacıyla İzmir Ticaret Odasının (İZTO) düzenlediği ’Depreme Duyarlılık’ sergisinin kapanışına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyeleri, Proje Üreten Serbest Mühendis ve Mimarlar Deneği Üyeleri, İzmir Ticaret Odası 71. Mühendislik Grubu Meslek Komitesi Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "Bugün on binlerce insanımızı kaybettiğimiz Marmara Depremi’nin 19. yıl dönümü. Hem on binlerce insanımızı kaybettik, hem de milyonlarca dolar ekonomik kaybımız oldu. Ülkemizde deprem gerçeğini kabul etmek, depremle ilgili önlem alabilmek ve farkındalık oluşturmak için bu tip sergileri, toplantıları organize etmeye İzmir Ticaret Odası olarak önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Tedbirleri tam anlamıyla aldığımızı söyleyemeyiz"

Depreme karşı gerekli önlemleri almadığımızı belirten Kızılgüneşler, "Türkiye bir deprem ülkesi ve bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Ne yazık ki ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı 1. derece deprem kuşağında olmasına rağmen alınması gereken tedbirleri tam anlamıyla aldığımızı söyleyemeyiz. Hasar olmadan, canlar yanmadan gerekli önlemleri almıyor, ihmal ediyoruz. Deprem ve doğal afetler nedeniyle gelebilecek muhtemel zararları en aza indirebilmek için farkındalık oluşturmalıyız. Bu tip sergilerin, toplantıların, etkinliklerin sayısını arttırmalıyız. Tatbikatlar yapmalı, toplumu bilgilendirmeliyiz. Deprem anında evde, araçta, toplum taşımada, okulda, iş yerinde ne yapılması gerektiğini bilmeliyiz. Depreme güvenli yaşam alanları, kentler kurmak için bilinçlenmeliyiz. Japonya’yı bu konuda örnek alabiliriz” diye konuştu.

"Yılda ortalama bin vatandaşımızı kaybettik"

TMMOB İnşaatlar Odası Başkanı Gürkan Erdoğan ise ev sahibi olmak isteyenlerin araştırma yapması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlar kimin yaptığına bakmadan, nasıl yapıldığına bakmadan sadece metrekaresine bakarak ev alıyorlar. Bina hakkında teknik bilgi toplamıyorlar. Aslında bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Vatandaşlarımızı bir hafta boyunca bu konularda uyarmaya çalıştık” dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Akın Kazançoğlu ise şöyle konuştu:

"2-3 yılda bir hasar veren depremler yaşıyoruz ve bugüne kadar yılda ortalama bin insanımızı depremlerde kaybettik. İmara açılan bölgelerde zemin araştırılmalı sağlıklı bir şekilde yapılarak, sağlıklı projeler, kaliteli malzemeler, kusursuz işçilikler, düzenli ve disiplinli teknik kontroller ile disiplinler arası uyumun sağlanarak yapılaşmanın uygulanması depreme karşı en önemli savunma olacaktır."