Massey Ferguson Tarla Günleri İzmir'de yapıldı

Massey Ferguson, ürünlerini tanıtmak ve daha fazla çiftçiye ulaşmak için düzenlediği geleneksel MF Tarla Günleri İzmir'de gerçekleşti. AGCO'nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson yeni modelleri 18 ilde 10 bin çiftçi ile bir araya gelecek.

AGCO'nun önemli markası Massey Ferguson'un (MF), Türkiye'nin farklı şehirlerinde çiftçilerle bir araya gelerek yeni ve mevcut ürünlerini tanıtacağı geleneksel tarla günleri Hatay Kırıkhan, Mardin Kızıltepe, Muş, Elazığ, Sivas Şarkışla, Kırşehir, Ankara, Konya Karapınar, Eskişehir, Bursa Karacabey, Çanakkale'nin ardından İzmir'de gerçekleştirildi. Bu sene 18 ilde 19 farklı noktada 10 bin çiftçi ile bir araya gelecek Massey Ferguson iki farklı etkinlik serisi düzenlerken, MF Tarla Günleri 12 ilde, MF 2600 Serisi Tarla Günleri ise toplamda 6 ilde gerçekleşeceği kaydedildi.

AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, “Tarla günleri kapsamında çiftçilerimizin modern traktör ve tarımsal ekipmanları inceleyerek, test etme şansları olacak, Bununla beraber uydu destekli traktörleri ve bunlarla kontrol edilen ekipmanları kullanma fırsatı da bulacaklar. Bu bağlamda hassas tarımı sunduğu sürüş kolaylığı, konfor ve girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik çözümleri birebir konunun uzmanlarından dinleme şansları olacak” dedi.

Massey Ferguson'un Türkiye'de 1960'lardan bu yana varlık gösterdiğini ve bugüne kadar her zaman Türk çiftçisinin yanında olduğunu hatırlatan Mete Has, çiftçiye yakın olmak ve onlarla aynı dili konuşmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Her zaman çiftçisinin yanında olduk ve sürekli kullanıcılarının memnuniyeti için çalışıyoruz. Şirket olarak çiftçinin bulunduğunu her ortamda yer alarak, tarlalarını ekerken ve biçerken onlara her türlü desteği vermek için çalışıyoruz. AGCO Türkiye sadece traktör firması değil, yüzde yüz tarım firmasıdır. Bir çiftçi bayimize geldiğinde ihtiyacı olan tüm ürünlere satış-servis-yedek parça hizmetlerini bir arada ulaşabilmekte. Çiftçilerimizin bayilerimizin showroom alanlarına gelmesini beklemenin yanı sıra bizler çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

48 beygirden 400 beygire her ihtiyaca uygun ürünü deneme şansı

AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Has, "Türkiye'nin önemli tarım potansiyeli olan ve yüksek beygir gücüne ihtiyaç duyulan 12 ilde, düzenlediğimiz MF Tarla Günleri büyük beygirli yüksek teknolojili traktörleri kapsayacak. Tüm müşterilerimizin yüksek beygirli traktörleri yakında incelemesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe çiftçilerimizin sadece traktör ve tarım ekipmanı değil, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri sunacağız. 6 ilde ise MF 2600 Serisi Tarla Günleri etkinliğiyle ilgili olarak da Yeni kısa kaportalı MF 240S modeli ve MF 2600 serisi modelleri de dahil 85 beygir ve altındaki traktörlerin yoğun olarak tercih edildiği 6 noktada düzenliyoruz. Yoğun bir dönemde çiftçinin yanına giderek, onlara yakın olmak istiyoruz. Şirket olarak amacımız sadece ürün satmak değil, çiftçimize doğru ürünü doğru zamanda doğru bir şekilde sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede; MF Tarla Günleri etkinlikleri kapsamında traktör ve ekipman ürün tanıtımları sonrası katılımcılar tarlada ürünlerle deneme ve test sürüşleri yapacaklar. Ayrıca katılımcılar, öğle yemeği sonrasında gerçekleştirilecek hediye çekilişinde birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanacak.