Masterlerin şampiyonu Seferihisar

Masterler Plaj Futbolu Turnuvası’nın şampiyonu Şeferihisar takımı oldu.

Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Masterler’in birlikte düzenlediği 4. Masterler Plaj Futbolu Turnuvası, Seferihisar Akarca sahilinde gerçekleşti. Buca Gediz, Alaybey, Güzelbahçe, Seferihisar, Esentepe, Akarca, Kafkaf ve Menderes takımlarının üç gün süren mücadelelerinin ardından final maçında Buca Gediz takımını penaltılarla yenen Seferihisar şampiyon oldu. Buca Gediz ikinci, Menderes üçüncü olurken turnuvanın en centilmen takımı ise Alaybey Masterler seçildi. Turnuvayı düzenleyen Seferihisar Masterler Başkanı Evrim Ataman "40 yaşın üstünde insanlar 40 dereceyi bulan sıcaklığın altında 4 yıldır ter döküyoruz. Aşırı sıcağa ve yorgunluğa rağmen sorunsuz, centilmence ve en önemlisi eğlenerek turnuvamızı sona erdirdik. Bize destek veren başta Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.