Mavi bayraklı Ağapark, gençlik kampına ev sahipliği yaptı

Aliağalı gençler, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği kampta bir araya geldi. Yoğun ilgi gören kampta farklı mahallelerde ikamet eden gençlerin birbirlerini tanıması, kaynaşması ve güzel vakit geçirmeleri amaçlandı.

Aliağa'nın farklı mahallelerinden gelen 17-18 ve 19 yaş grubundaki 115 genç Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri'nde kamp kurdu. Bir günlük kampta gençler, spordan sanata gerçekleştirilen birçok etkinlik ile gönüllerince eğlendi. Aliağa Belediyesi tarafından dağıtılan çadırları kamp alanına kuran gençler, Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri'ndeki futbol, basketbol ve tenis alanlarında spor yaparak gün boyu keyifli vakit geçirdi. Gençler arasında futbol turnuvası ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri'nde mavinin ve yeşilin tadını doyasıya çıkartan gençlere Aliağa Belediyesi sabah, öğle ve akşam yemeği ikramlarında bulundu. Kamp süresince yapılan tüm aktivitelere Aliağa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri eşlik etti.

Başkan Serkan Acar gençlerle harmandalı oynadı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, keyifli bir gün geçiren gençleri yalnız bırakmadı. Kamp alanını ziyaret eden Başkan Serkan Acar, gençlerin eğlencesine ortak oldu. Kamp alanında yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Serkan Acar, gençlerle harmandalı oynadı. Sonrasında ise gençlerin sorularını yanıtlayıp bol bol sohbet etti.

Kamp boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile birlik içerisinde hareket eden gençler, kaynaşmanın verdiği mutluluk ile kamptan ayrıldı.