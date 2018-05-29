Mavi bayraklı Ağapark sezona hazırlanıyor

Aliağalıların olduğu kadar günübirlik tatil yapmak isteyen bölge halkının da ilk tercihleri arasında yer alan Ağapark, geçtiğimiz yaz sezonunda olduğu gibi bu sezonda on binlerce tatilciyi misafir edecek. Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alan üzerinde inşa edilen ve bölge halkının hizmetine sunulan Ağapark’ta yeni sezon hazırlıkları için Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü hummalı bir çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler araçların sıklıkla kullanması nedeniyle deforme olan yolda asfaltlama çalışmasına başladı. Asfaltla kaplanan yol daha dayanıklı ve daha konforlu bir hale getirilecek. Plajın temizliği ve çevre düzeni ise Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Mıntıka temizliklerinin tamamlanmasının ardından plaj, deniz gelgitleri ve fırtınayla gelen çöp, poşet, cam kırıklarından, metallerden, sigara izmaritlerinden, taş ve diğer olumsuz maddelerden arındırıldı. Hem deniz hem de kara temizliği yapan Aliağa Belediyesi, temizlik seferberliğini yaz sezonu boyunca periyodik olarak sürdürecek.

En ekonomik tatil

Tüm hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Ağapark’ta sezon Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde açılacak. Ağapark, sunduğu olanakların yanı sıra ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. 30 TL karşılığında sezonluk Birlik Kart sahibi olan vatandaşlar, Ağapark’ın tüm olanaklarından bir yıl boyunca faydalanabilecek. Kartlar kişiye özel olarak tanımlanacak. Birlik Kart sahibi olmayan vatandaşlar için giriş bedeli kişi başı 10 TL olacak. Öğrencilere günübirlik girişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 0-7 yaş grubu çocuklar da tesislerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.