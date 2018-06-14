Mavi Bayraklı Ağapark sezonu açıyor

Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alan üzerine inşa edilen Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, geçtiğimiz yaz sezonunda olduğu gibi bu yazda tatilcilerin akınına uğraması bekleniyor. Ege Bölgesi’nin en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark, 850 metre uzunluğundaki kumsalı, Mavi Bayraklı plajı, çocuklar için hizmet veren su havuzu, oyun parkları, sosyal yaşam mekanları, piknik bölgeleri, spor sahaları, yeşil alanları ile bu yıl da yerli turistlerin vazgeçilmez adresi olacak.

Ağapark’ın güvenli ve nezih ortamında tatil yapmanın mutluluğunu yaşayacak olan tatilciler; Otopark, muayene odası, cankurtaran, çocuk bakım odası, şezlong, duş kabini ve yeme içme gibi çeşitli olanaklardan da ücretsiz faydalanabilecek.

En ekonomik tatil

Ağapark, sunduğu olanakların yanı sıra ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. Giriş için 30 TL karşılığında sezonluk Birlik Kart sahibi olan vatandaşlar, Ağapark’ın tüm olanaklarından bir yıl boyunca faydalanabilecek. Kartlar kişiye özel olarak tanımlanacak. Birlik Kart sahibi olmayan vatandaşlar için giriş bedeli kişi başı 10 TL olacak. Öğrencilere günübirlik girişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 0-7 yaş grubu çocuklar da tesislerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Birlik Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ağapark’ta bulunan kayıt bürosuna müracaat ederek kart temin edebilirler.