Mavi bayraklı plajda ‘Happy Hour’ partisi

Türkiye’nin sayılı kulüp markalarının kabinlerinde unutulmaz performanslara imza atan DJ Ozan Akçiçek ve ünlü rap sanatçısı Emrah Karakuyu Ağapark’ta aynı sahneyi paylaşacak. Radyo programcısı Aykut Bayındır ise Akçiçek ve Karakuyu’ya muhteşem sunumuyla eşlik edecek.

Yaz aylarında Aliağalıların ve İzmirlilerin vazgeçilmez tatil adreslerinden olan Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Haftanın yorgunluğunu atmak ve Ağapark’ın keyfini doyasıya çıkartmak isteyenler ‘Happy Hour’ partisinde bir araya geliyor.

Katılımın ücretsiz olacağı ‘Happy Hour’ partisi 23 Temmuz Pazar günü 16.30-18.30 saatleri arasında eğlenmek isteyen herkese açık olacak.