Mavi Ege’ye Makedonya’dan kardeş okul

Barış ve kardeşlik duygularının artırılması, kültürel değerlerin tanıtılması ve eğitim öğretimin çağdaşlaştırılması hedefiyle imzalanan protokol ile hem İzmirli öğrenciler Makedonya’yı ziyaret edecek hem de Makedon öğrenciler İzmir’de ağırlanacak.

Makedonya’daki kardeş okulda deneyim edinme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, eğitim öğretimlerinde uluslararası bakış açısı kazanacak ve farklı ülkelerdeki teknik çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulacak.

İmzalanan protokolle öğrencilerin önünde bambaşka bir kapı açıldığını dile getiren Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, “Hem bizler hem de öğrencilerimiz için çok önemli bir adım atmış olduk. Bundan böyle kardeş okulumuz olan Makedonya Manastır Sotu Gorgi Noumow Teknik Lisesi, ülkesinde temel sağlamlar üzerine kurulmuş ve eğitim alanında büyük başarılara imza atmış bir kurumdur. Öncelikle bizler için bir onur olan bu protokolle, öğrencilerimiz farklı bir ülkede farklı eğitimleri deneyimleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda Makedon öğrencilerimiz de ülkemize gelip eğitim alma şansı ve bizleri yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu adım ile öğrencilerimiz teknik eğitimlerinde çok büyük bir artıya sahip olmalarının yanı sıra farklı kültürler, farklı diller ve farklı insanlar tanıma fırsatı da bulacaklar” ifadelerine yer verdi.