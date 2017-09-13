Mavi yolculuğa Türk - Japon tasarım dokunuşu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Japonya ShizoukaKültür ve Sanat Üniversitesi işbirliği kapsamında Türk ve Japon tasarımcı öğrenciler, mavi yolculukla ilgili pek çok detayın tasarımını yaptı.

İzmir ve Bodrum’da çalışmalar yapan öğrenciler, “Omotenashi Blues” adını verdikleri çalıştayda, mavi tura çıkan tekneler için balık tutma, yemek yeme ve Bodrum kültürünün tanıtıldığı, deniz ortasında duraklama noktalarını barındıran, farklı ülkelerden turistlerin bir arada kültürel etkileşimlerinin sağlandığı tasarımlar oluşturdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Özcan, 12 Türk ve 8 Japon öğrencinin tasarım güçlerini birleştirdiğini ve birlikte öğrenerek çalıştıklarını belirtti. Shizuoka Üniversitesi Tasarım Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yasuko Takayama, öğretim üyeleri Doç.Dr. Edward Sarich ile Suzuki Tasarım Direktörü

Doç.Dr. Moriyoshi Hattori’nin öğrencilere eşlik ettiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Can Özcan, iki kültürün birbirini tanıyarak tasarımda işbirliğine gittiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Özcan, çalıştayın ilkinin 2014 yılında yapıldığını, katılımcıların bulundukları bölgeye yönelik çalışmalar yaptığını, bu yılki çalışmanın ana temelini Bodrum üzerine kurduklarını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Özcan, “Proje kapsamında bir yıl Türkiye’de diğer yıl Japonya’da öğrencilerimiz bir araya geliyor ve buluşulan ülkenin bir sektörüne dair fikirler geliştiriyor. Bodrum’u, marka değeri olan mavi yolculuk sektörüne yenilik getirebilmek için seçtik. Japonları mavi yolculuk kavramı ile tanıştırıp bu alana özel bir boyut katmak istedik. Öğrencilerimizden mavi yolculuğu yeniden şekillendirmelerini bekledik” dedi.

"Kültürel farklılıklar, yenilikçiliği getirdi"

Mavi yolculukta yaşanan problemleri yerine gördüklerini öğrencilerin 4 farklı proje oluşturduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özcan, “Öğrencilerimiz tekne tasarımından mavi yolculuk sırasındaki hizmete dek farklı sorunlara yönelik çözüm önerileri sundu. Gıda, yeme içme, dalma, balık tutma gibi detaylara yönelik farklı tasarımlarla çözüm önerileri sundu” diye konuştu.

Japonya ShizoukaKültür ve Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. YasukoTakayama, kültürel farklıların Türk ve Japon öğrencileri zorlasa da yaratıcı ve yenilikçi tasarım sonuçlarına ulaştırdığını kaydetti.